Зарезали после угроз: в Иране убили известного режиссера и его жену (видео)

Дариюшу Мехрджуи было 83 года. Его считали пионером новой волны иранского кино 1970-х.

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В иранском Тегеране был найден убитым один из самых известных кинорежиссеров Ирана Дариюш Мехрджуи и его жена. 83-летнего режиссера и его супругу Вехиде Мохаммадифар нашли зарезанными в их доме. До этого режиссер получал угрозы. Об этом пишет The Sun.

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Дариюш Мехрджуи наиболее известен как пионер новой волны иранского кино 1970-х годов.

Тело 83-летнего Дариюша обнаружила его дочь Мона, когда посетила дом отца вечером.

Сообщается, что режиссер и его жена публично жаловались на угрозы, которые поступали от анонима. Злоумышленник угрожал зарезать их ножом. Также их дом был ограблен.

Официальное иранское информационное агентство IRNA сообщило, что власти расследуют убийства, но пока не высказали никаких предположений о мотивах.

"В ходе предварительного расследования мы установили, что Дариюш Мехрджуи и его жена Вахида Мохаммадифар были убиты множественными ножевыми ранениями в шею", — сказал Хоссейн Фазели-Хариканди, главный судья провинции Альборз недалеко от Тегерана.

Они сообщили, что нападавший неизвестен, но сейчас полиция расследует от кого поступали угрозы.

Дариюш Мехрджуи был критиком режима

В интервью, опубликованном сегодня местной газетой, жена режиссера рассказала, что ей угрожали, а их дом ограбили.

Дариюш Мехрджуи был одним из самых известных иранских режиссеров. Его фильм 1969 года "Корова" стал одним из первых фильмов новой волны иранского кино и принес ему международное признание.

Сцена из фильма "Корова"

Помимо своего первого триумфа, наиболее заметными фильмами Мехрджуи являются "Мистер Легковерный" (1970), "Цикл" (1977), "Лейла" (1997) и многие другие.

Среди его многочисленных наград — "Серебряный Хьюго" на Чикагском кинофестивале в 1998 году и "Золотая раковина", полученная на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Мехрджуи провел большую часть своей карьеры, выступая против государственной цензуры, и был откровенным критиком исламского режима Тегерана.

В прошлом году он публично раскритиковал правительство за запрет его последнего полнометражного фильма "Несовершеннолетний".

Мехреджуи учился киноискусству в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в начале 1960-х годов.

С 1980 по 1985 год кинорежиссер жил во Франции, где работал над документальным фильмом "Путешествие в страну Рембо" (1983).

После возвращения в Иран он одержал победу в прокате с фильмом "Жильцы".

На протяжении 1990-х годов Мехрджуи также изображал жизнь иранских женщин в мелодрамах "Сара", "Пари" и "Лейла". В последнем фильме он рассказывал о бесплодной женщине, которая побуждает своего мужа взять вторую жену.

Напомним, два года назад в Иране был убит 47-летний кинорежиссер Бабак Хоррамдин. Оказалось, что его зарезали и расчленили его собственные родители. Отец был возмущен, что его сын так и не женился. Убийству предшествовала ссора.