16 октября 2023 года: мученика Лонгина - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя подметать порог и сплетничать.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мученика Лонгина. Он был римским воином, а также охранял место, где был распят Иисус Христос. Кровь Иисуса во время казни попала Лонгину в глаза и исцелила его от катаракты. Тогда Лонгин уверовал во Христа. Лонгин стал проповедовать, пока Понтий Пилат не разозлился и не приказал поймать его, а затем обезглавить.
Что нельзя делать 16 октября:
- подметать порог;
- сплетничать;
- спешить на дороге.
Народные поверья и приметы:
- бледная и мутная луна — скоро будет мороз и снег;
- гусь стоит на одной лапе – к похолоданию;
- листья уже пожелтели, но не опали — ближайшее время будет еще тепло.
День ангела празднуют:
Леонтий, Терентий, Виола.
Родились в этот день:
1854 год — Оскар Уайльд, ирландский поэт, драматург, писатель-прозаик.
А также в этот день:
1918 год — на съезде Свободного казачества в Чигирине делегаты от 5 украинских губерний и Кубани избирают атаманом Свободного казачества генерала Павла Скоропадского;
1964 год — Китайская Народная Республика проводит первое испытание ядерного оружия;
1987 год — во Львове создают Общество Льва.