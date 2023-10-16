Умер композитор Геннадий Гладков, автор музыки к "Бременским музыкантам" и "Ну, погоди!"

Известному композитору было 88 лет.

Related video

В возрасте 88 лет умер Геннадий Гладков, советский и российский композитор, сочинивший к большинству популярных мультфильмов и фильмов советской эпохи. Музыка Гладкова звучит в фильмах "Джентльмены удачи", "После дождичка в четверг", "Человек с бульвара Капуцинов", "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Собака на сене", "Ну погоди", и, конечно в "Бременских музыкантах". О смерти композитора сообщил DTF.

Гладков родился в 1935 году в Москве в семье музыкантов. Его дед был аккомпаниатором Лидии Руслановой, а отец был джазовым музыкантом. Сам композитор шутил, что даже родился под звуки джаза.

"Я, можно сказать, родился под звуки джаза. Как и многие мои друзья, я появился на свет в роддоме имени Грауэрмана. Все, кто жил в центре, там обычно рождались. Поэтому мой папа, который был вторым пианистом и аккордеонистом в ансамбле Цфасмана, приехал туда и устроил небольшой концерт в вестибюле", — рассказывал композитор.

Композитор Геннадий Гладков Фото: РИА Новости

Геннадий с детства занимался музыкой, закончил химический техникум, а позже – теоретическое отделение музыкального училища при Московской государственной консерватории им. Чайковского, где занимался сочинением музыки под руководством Григория Фрида.

Во время учебы, в 1961 году, написал музыку к спектаклю "Друг детства" театра "Современник". И тогда же начал работать для кино. Уже в 1965 году выпустил свою первую пластинку "Волшебник Изумрудного города".

Музыка Геннадия Гладкова из советских фильмов и мультфильмов

Популярность обрел после выхода на экраны в 1969 году мультфильма "Бременские музыканты", музыку для которого он написал. Сам композитор говорил, что идея сделать музыкальную сказку пришла ему с режиссером Инессой Ковалевской.

"Она хотела снять музыкальный мультфильм. Я предложил взять за основу "Бременских музыкантов" — и мультипликаторы к этому были готовы. Конечно, нам пришлось ввести в сказку героя-человека — Трубадура. Потом появилась Принцесса — его любимая девушка. Все это мы потом придумали — мы делали мультфильм по мотивам сказки", — рассказывал Гладков. Его, к слову осуждали в Союзе композиторов, потому что он писал "сомнительные песни", а не произведения про Родину и партию.

Гладков работал над продолжением мультфильма "По следам бременских музыкантов" (1973), где исполнил партию Короля потому что Муслим Магомаев был в отъезде и сам предложил его кандидатуру. Также Гладков пел в "Формуле любви" вместе с Абдуловым "Уно моменто" вместо Фарады.

Мультфильм "По следам бременских музыкантов"

"У него не получалось, и мне Марк Захаров сказал: "Мне нужно завтра снимать этот фрагмент. Ты песню писал — ты и пой". Пришлось петь и перевоплощаться в Фараду", — вспоминал композитор.

Гладков написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню", "Ну, погоди!" и многим другим.

Всего его музыка звучит более чем в 110 фильмах.

Геннадий Гладков, попурри из мелодий к кинофильмам

В 2002 г. Гладков был признан народным артистом России, в 2011 году он был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством IV степени". Помимо этого, Гладков был обладателем двух призов Российской академии кинематографических искусств и наук "Ника".

Напомним, ранее Фокус сообщал о смерти знаменитого украинского оперного певца Александра Вострякова.