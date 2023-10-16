Актер Майкл Кейн официально объявил о том, что завершил карьеру в 90 лет

Его актерская карьера длилась рекордные 73 года.

Related video

Английский актер сэр Майкл Кейн, которому в 2023 году исполнилось 90 лет, объявил, что завершает карьеру. Его последним фильмом станет картина "Великий беглец", которая выходит в прокат в ближайшее время. Об этом пишет Variety.

Карьера Майкла Кейна длилась рекордные 73 года. В фильме "Великий беглец", который станет последним в его кинокарьере, Кейн исполнил роль реального ветерана Второй мировой войны, 89-летнего Бернарда "Берни" Джордана, ветерана Королевского военно-морского флота, который в 2014 году сбежал из дома престарелых, чтобы присутствовать на праздновании 70-й годовщины высадки в Нормандии.

Трейлер фильма "Великий беглец"

Важно

Актриса и политик: умерла двукратная обладательница "Оскара" Гленда Джексон

Партнершей Кейна в картине стала актриса Гленда Джексон. Она умерла за несколько месяцев до выхода ленты в прокат в возрасте 87 лет.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

В интервью BBC Radio 4 Кейн сказал, что давно собирался уйти на пенсию и теперь для этого самый подходящий момент. Ведь он сыграл в прекрасном фильме и получил восторженные отзывы.

"Что я могу сделать, чтобы превзойти это?", — заявил он.

Майкл Кейн сказал, что был счастлив, сыграв Берни. Хоть и отказывался от роли три раза, уже считая себя пенсионером.

"Мне просто понравился персонаж Берни. Я думаю, что он невероятен, и это такая чудесная история. Из-за Covid и всего такого я не снимался уже три года и думал, что с меня хватит. И я внезапно сделал это — и прекрасно провел время", — пошутил актер.

Он отметил, что сниматься в таком преклонном возрасте было нелегко, но ему, как он сам признался, выдали "хорошую трость".

"Мы старались следить за тем, чтобы Майкл не работал слишком усердно, и нам не приходилось договариваться с ним, чтобы он двигался в том же темпе. Но для него вернуться к актерскому мастерству после того, как он долгое время не снимался в фильмах, и в том виде, в котором он это сделал, было настоящим событием", — рассказал режиссер Оливер Паркер.

"Я редко видел, чтобы он играл такого хрупкого персонажа. Он всегда был Майклом Кейном — беззаботным, уверенным и крутым. Здесь он играет человека, который изо всех сил пытается сохранить контроль. И чтобы зрители вложили в это деньги, он действительно должен поделиться своими уязвимостями, и я действительно был в восторге от способности Майкла сделать это", — отметил режиссер.

На вопрос о том, каково это — быть 90-летним, Кейн ответил: "Самое худшее в этом то, что очень многое исчезает из твоей жизни. Ты не можешь бегать, не можешь играть в футбол и постепенно понимаешь, что приближаешься к смерти".

Майкл Кейн получает "Оскар" за "Правила виноделов"

О своем возрасте Кейн говорит с философским спокойствием.

"Смерть может быть не за горами в 90 лет. Но я вполне счастлив. Я сижу здесь, пишу и делаю свое дело. Мне это нравится. У меня двое детей, трое внуков и жена. Рано или поздно все присоединятся ко мне. Все умрут. По крайней мере, я дожил до чертовых 90 лет. Я не умер в 9, 19 или 29 лет. Мне 90, и у меня была лучшая жизнь, о которой я только мог мечтать. Самая лучшая жена и лучшая семья. Возможно, это не та семья, которую другие люди назвали бы лучшей из возможных, но для меня она самая лучшая", — сказал актер.

Он пошутил, что сейчас ему предлагают только роли пожилых, и это чаще всего не главные роли. Так что, это то самое время, чтобы уйти на пенсию.

"Единственные роли, которые я могу получить сейчас, — это роли 90-летних мужчин. Или, может быть, 85-летних. И они не будут главными. В 90 лет нет главных ролей для мужчин, есть для молодых красивых парней и девушек. Поэтому я подумал, что лучше оставить все это", — сказал Кейн.

Чем прославился Майкл Кейн?

За свою карьеру Майкл Кейн снялся в более чем 160 фильмах. Он шесть раз выдвигался на премию "Оскар" и дважды получил награду за лучшие мужские роли второго плана — в комедии Вуди Аллена "Ханна и ее сестры" и драме Лассе Халльстрема "Правила виноделов". Также он обладатель трех "Золотых глобусов" и множества других наград.

Но не смотря на то, что в кино Майкл Кейн часто играл аристократов, он родился 14 марта 1933 года в Госпитале Святого Олава в семье грузчика на рыбном рынке и уборщицы.

Его настоящее имя — Морис Джозеф Миклуайт. К слову, псевдоним актер выбрал случайно, увидев афишу фильма "Бунт на "Кейне". До этого он выступал под именем Майкл Скотт.

Майкл Кейн в фильме "Похороны в Берлине" (1966) Фото: Getty Images

Майкл Кейн плохо учился в школе, бросил ее в 16 лет, записался в армию, в британский экспедиционный корпус в Корее. После военной службы работал помощником администратора в одной из театральных трупп графства Суссекс.

С 1955 года, окончив вечерние актерские курсы, выступал на сцене провинциальных театров, с 1957 снимался в телепостановках.

За пределами съемочной площадки актер всегда использовал свое настоящее имя. Но официально сменил его в 2016 году, когда началась, как он сам говорил: "Вся эта заваруха с ИГИЛ" и прохождение таможенного досмотра стало затягиваться на часы.

Первый раз Майкл Кейн женился на актрисе Патриции Хейнс в 1955 году, развелся спустя семь лет. В этом браке родилась дочь Доминик.

В 1973 году Кейн женился на модели Шакире Бэкш. В этом браке родилась дочь Наташа.

Актер проживает в небольшом английском городке Лезерхэд в графстве Суррей.

Напомним, в 2017 году Майкл Кейн снялся в комедии "Уйти красиво", исполнив роль пенсионера, который с двумя друзьями решает ограбить банк.