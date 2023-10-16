Актор Майкл Кейн офіційно оголосив про те, що завершив кар'єру в 90 років

Його акторська кар'єра тривала рекордні 73 роки.

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Англійський актор сер Майкл Кейн, якому 2023 року виповнилося 90 років, оголосив, що завершує кар'єру. Його останнім фільмом стане картина "Великий утікач", яка виходить у прокат найближчим часом. Про це пише Variety.

Кар'єра Майкла Кейна тривала рекордні 73 роки. У фільмі "Великий утікач", який стане останнім у його кінокар'єрі, Кейн виконав роль реального ветерана Другої світової війни, 89-річного Бернарда "Берні" Джордана, ветерана Королівського військово-морського флоту, який у 2014 році втік із будинку для літніх людей, щоб бути присутнім на святкуванні 70-ї річниці висадки в Нормандії.

Трейлер фільму "Великий утікач"

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Партнеркою Кейна в картині стала актриса Гленда Джексон. Вона померла за кілька місяців до виходу стрічки в прокат у віці 87 років.

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В інтерв'ю BBC Radio 4 Кейн сказав, що давно збирався піти на пенсію і тепер для цього найкращий момент. Адже він зіграв у прекрасному фільмі й отримав захоплені відгуки.

"Що я можу зробити, щоб перевершити це?", — заявив він.

Майкл Кейн сказав, що був щасливий, зігравши Берні. Хоч і відмовлявся від ролі тричі, вже вважаючи себе пенсіонером.

"Мені просто сподобався персонаж Берні. Я думаю, що він неймовірний, і це така чудова історія. Через Covid і все таке я не знімався вже три роки і думав, що з мене вистачить. І я раптово зробив це — і прекрасно провів час", — пожартував актор.

Він зазначив, що зніматися в такому похилому віці було нелегко, але йому, як він сам зізнався, видали "хорошу тростину".

"Ми намагалися стежити за тим, щоб Майкл не працював надто старанно, і нам не доводилося домовлятися з ним, щоб він рухався в тому ж темпі. Але для нього повернутися до акторської майстерності після того, як він довгий час не знімався у фільмах, і в тому вигляді, в якому він це зробив, було справжньою подією", — розповів режисер Олівер Паркер.

"Я рідко бачив, щоб він грав такого тендітного персонажа. Він завжди був Майклом Кейном — безтурботним, впевненим і крутим. Тут він грає людину, яка щосили намагається зберегти контроль. І щоб глядачі вклали в це гроші, він справді має поділитися своїми вразливостями, і я справді був у захваті від здатності Майкла зробити це", — зазначив режисер.

На запитання про те, як це — бути 90-річним, Кейн відповів: "Найгірше в цьому те, що дуже багато чого зникає з твого життя. Ти не можеш бігати, не можеш грати у футбол і поступово розумієш, що наближаєшся до смерті".

Майкл Кейн отримує "Оскар" за "Правила виноробів"

Про свій вік Кейн говорить із філософським спокоєм.

"Смерть може бути не за горами в 90 років. Але я цілком щасливий. Я сиджу тут, пишу і роблю свою справу. Мені це подобається. У мене двоє дітей, троє онуків і дружина. Рано чи пізно всі приєднаються до мене. Усі помруть. Принаймні, я дожив до чортових 90 років. Я не помер у 9, 19 або 29 років. Мені 90, і в мене було найкраще життя, про яке я тільки міг мріяти. Найкраща дружина і найкраща сім'я. Можливо, це не та сім'я, яку інші люди назвали б найкращою з можливих, але для мене вона найкраща", — сказав актор.

Він пожартував, що зараз йому пропонують тільки ролі літніх, і це найчастіше не головні ролі. Так що, це той самий час, щоб піти на пенсію.

"Єдині ролі, які я можу отримати зараз, — це ролі 90-річних чоловіків. Або, можливо, 85-річних. І вони не будуть головними. У 90 років немає головних ролей для чоловіків, є для молодих гарних хлопців і дівчат. Тому я подумав, що краще залишити все це", — сказав Кейн.

Чим прославився Майкл Кейн?

За свою кар'єру Майкл Кейн знявся в більш ніж 160 фільмах. Він шість разів висувався на премію "Оскар" і двічі здобув нагороду за найкращі чоловічі ролі другого плану — у комедії Вуді Аллена "Ганна та її сестри" і драмі Лассе Халльстрема "Правила виноробів". Також він володар трьох "Золотих глобусів" і безлічі інших нагород.

Але попри те, що в кіно Майкл Кейн часто грав аристократів, він народився 14 березня 1933 року в Госпіталі Святого Олава в сім'ї вантажника на рибному ринку і прибиральниці.

Його справжнє ім'я — Моріс Джозеф Міклуайт. До слова, псевдонім актор вибрав випадково, побачивши афішу фільму "Бунт на "Кейні". До цього він виступав під ім'ям Майкл Скотт.

Майкл Кейн у фільмі "Похорон у Берліні" (1966) Фото: Getty Images

Майкл Кейн погано вчився в школі, кинув її в 16 років, записався в армію, до британського експедиційного корпусу в Кореї. Після військової служби працював помічником адміністратора в одній із театральних труп графства Суссекс.

З 1955 року, закінчивши вечірні акторські курси, виступав на сцені провінційних театрів, з 1957 знімався в телепостановках.

За межами знімального майданчика актор завжди використовував своє справжнє ім'я. Але офіційно змінив його 2016 року, коли почалася, як він сам говорив: "Вся ця заваруха з ІДІЛ" і проходження митного огляду стало затягуватися на години.

Перший раз Майкл Кейн одружився з актрисою Патрицією Гейнс 1955 року, розлучився через сім років. У цьому шлюбі народилася дочка Домінік.

У 1973 році Кейн одружився з моделлю Шакірою Бекш. У цьому шлюбі народилася дочка Наташа.

Актор проживає в невеликому англійському містечку Лезерхед у графстві Суррей.

Нагадаємо, 2017 року Майкл Кейн знявся в комедії "Піти красиво", виконавши роль пенсіонера, який із двома друзями вирішує пограбувати банк.