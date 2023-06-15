Акторка та політикиня: померла дворазова володарка "Оскара" Гленда Джексон

Британська акторка та політична діячка Гленда Джексон, яка двічі отримувала премію "Оскар" і 23 роки засідала в британському парламенті, померла у віці 87 років.

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Акторка та політикиня Гленда Джексон померла вранці 15 червня після нетривалої хвороби в оточенні родини у своєму будинку в лондонському районі Блекхіті, повідомляє Reuters.

Відомо, що нещодавно акторка закінчила зйомки в британському фільмі "Великий утікач".

Пік популярності Гленди Джексон припав на кінець 1960-х — початок 1970-х років. Загалом британку номінували на "Оскар" чотири рази, і отримала вона цю нагороду за найкращі жіночі ролі в британській драмі "Закохані жінки" та романтичній комедії "З шиком". Остання картина також принесла Джексон "Золотий глобус". Крім того, акторка була удостоєна двох премій "Еммі" за виконання головної ролі в серіалі "Єлизавета: королева англійська". Популярність британці також принесла роль дружини академіка Андрія Сахарова Олени Боннер в американському телефільмі "Сахаров".

У 1980-х роках Гленда Джексон присвятила себе політиці, надовго залишивши акторську кар'єру. Протягом 23 років вона засідала в британському парламенті, а у 2015 році знову почала зніматися в кіно та грати в театрі.

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