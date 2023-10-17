3 фразы, которые имеют разное значение для мужчин и женщин

Улучшить отношения в паре поможет знание психологических особенностей восприятия мужчинами и женщинами одних и тех же выражений, которые мы часто употребляем в повседневной жизни

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Каждый человек хотя бы раз в жизни оказывался в ситуации, когда казалось бы безобидная фраза становилась причиной большого скандала с любимым. Психологи утверждают, что в большинстве случаев это происходит потому, что женщины и мужчины по-разному воспринимают некоторые фразы. О том, что на самом деле стоит за нашими словами, пишет издание Elle.

1. Мне надо поговорить с тобой

Эта "страшная" фраза для мужчин сразу звучит как обвинение и заставляет занять оборонительную позицию. Но женщины, когда произносят эти слова, чаще всего хотят сказать, что оказались в сложной эмоциональной ситуации и нуждаются в совете близкого человека.

И, что самое главное, в этот момент они остро чувствуют дефицит безопасности. В такой ситуации от мужчины требуется забота и терпение, чтобы выслушать и успокоить тревоги любимой.

Когда мужчина произносит "Мне надо поговорить с тобой", это значит, что мнение женщины для него авторитетно и он хочет его услышать.

2. Я в порядке

Когда женщина произносит: "Я в порядке", скорее всего все ровно наоборот. То есть она находится в состоянии эмоционального дисбаланса, но не хочет или не может говорить о причинах своих тревог. Такую формулировку женщины используют, чтобы избежать сложного разговора, или показать, что закрыта для собеседника.

Для мужчины выражение "Я в порядке" имеет буквальный смысл и когда он его произносит, и когда слышит от собеседника, не предполагая, что за этими словами может прятаться глубокая проблема его любимой.

3. Делай, как хочешь

Чаще всего женщины воспринимают эти слова как абсолютный кредит доверия и полное право принимать самостоятельные решения.

А вот для мужчин фраза "Делай, как хочешь" звучит как безразличие и нежелание вовлекаться в поиск вариантов решения.

Напомним, ученые выяснили, что привлекает женщин в мужчинах. Результаты нового исследования предполагают, что старый стереотип звучит весьма убедительно.