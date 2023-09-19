Путь к сердцу через юмор. Ученые выяснили, почему женщины предпочитают веселых мужчин

Как показало исследование, мужчины с чувством юмора имеют больше шансов получить номер телефона понравившейся женщины.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Evolutionary Behavioral Sciences, мужчины используют юмор как способ сигнализировать женщинам о своей заинтересованности и установить с ними контакт. При этом женщины предпочитают не просто веселых мужчин, они считают, что те более умные и хорошо зарабатывают, пишет Daily Mail.

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В новом исследовании американских ученых приняли участие 162 женщины, которым предложили оценить уровень привлекательности нескольких мужчин по заранее отобранным фотографиям. На снимках были изображены мужчины, которые были похожи друг на друге и соответствовали уровню средней привлекательности, по мнению женщин.

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Вместе с фотографиями ученые предоставили женщинам разные шутки, при чем одни были смешные, а другие не очень. Ученые попросили участниц оценить на основе имеющихся фотографий и шуток насколько высока вероятность того, что они дадут номер телефона тому или иному мужчине, а также вступят с ним в долгосрочные или кратковременные отношения.

Как показало исследование женщины хорошо относятся к мужчинам, обладающим чувством юмора и именно им в первую очередь они согласны дать свой номер телефона. Те мужчины, которые только пытаются пошутить, не вызывают сильного отторжения у женщин, хотя и не вызывают особого энтузиазма, как показало исследование.

Как показало исследование, мужчины с чувством юмора имеют больше шансов получить номер телефона понравившейся женщины Фото: Daily Mail

По словам ученых, женщины выбирают веселых мужчин, так как считают их более надежными и рассчитывают с ними завязать долгосрочные отношения. Что же касается мужчин, которые не имеют чувства юмора, но являются привлекательными, то с ними женщины могут завязать короткий роман.

В любом случае, как считают ученые, даже если мужчина может хорошо шутить и развеселить женщину, но не имеет привлекательной внешности, но он имеет мало шансов иметь с ней длительные отношения.

Также ученые выяснили, что веселых мужчин женщины считают более компетентными, а значит более умными и при этом женщины думают, что такие мужчины хорошо зарабатывают. По словам ученых, веселые мужчины могут казаться женщинам более компетентными в своем деле, а значит более надежными партнерами.

Если женщины верят в это, то они могут поверить в то, что мужчина добьется большего успеха в жизни и заработает много денег. Но всегда существует риск того, что мужчины специально веселят женщин, чтобы казаться лучше, чем есть на самом деле и это может иметь неприятные последствия для обоих в будущих отношениях.

Фокус уже писал о том, что противоположность дежавю существует, и она еще более жуткая, чем кажется. Ученые изучали как повторение одного и того же слова может вызвать ощущение, когда что-то знакомое кажется незнакомым и это называется жамевю.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, как проверить совместимость с партнером. Новое исследование полагает, что эти факторы чрезвычайно важны для совместимости в романтических отношениях.