Противоположность дежавю существует, и она еще более жуткая, чем кажется

Ученые изучали как повторение одного и того же слова может вызвать ощущение, когда что-то знакомое кажется незнакомым и это называется жамевю.

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Акира О'Коннор из Сент-Эндрюсского университета, Шотландия и Кристофер Мулен из Университета Гренобль-Альпы, Франция, получили Шнобелевскую премию-2023 за изучение ощущений дежавю и жамевю, которое является полной противоположностью первому. В результате они пришли к неожиданным выводам, пишет ScienceAlert.

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Повторение делает странные вещи с нашим разумом. Возникающее чувство дежавю заставляет нас думать, что это уже было в прошлом. Но ученые выяснили, что дежавю на самом деле играет важную роль в нашей памяти. Как показало исследование, это ощущение возникает, когда часть мозга, которая определяет что-то знакомое рассинхронизирует реальность. То есть чувство дежавю является сигналом, который предупреждает человека о том, что происходит что-то странное и таким образом заставляет память проверять факты. Но повторение может сделать что-то еще более жуткое и необычное.

Ощущение жамевю является противоположностью дежавю и оно возникает, когда человеку кажется, что хорошо знакомое место, вещь или человек совсем незнакомы, то есть их человек кажется видит впервые. В своем исследовании ученые изучали механизм этого явления. Хотя за эту работу они получили награду на Шнобелевской премии — 2023. Напоминаем, что организаторы этой премии называют подобные исследования такими, которые сначала вызывают улыбку, но затем приходит время серьезно задуматься об этом.

Ощущение жамевю появляется у людей очень редко, но ученые считают, что оно еще более жуткое и необычное, чем предполагалось. Об этом ощущении известно еще очень мало, но ученые думали, что его легко будет вызвать у участников эксперимента.

Ощущение жамевю является противоположностью дежавю и оно возникает, когда человеку кажется, что хорошо знакомое место, вещь или человек совсем незнакомы, то есть их человек кажется видит впервые Фото: Daily Mail

Для этого авторы исследования просили участников повторять одно и то же слово снова и снова, много раз, в результате оказывается, что такое слово перестает иметь смысл. Ученые попросили участников исследования не просто повторять много раз несколько простых слов, а записывать их. Респонденты могли перестать это делать, когда почувствуют что-то странное. 70% респондентов перестали повторять слова из-за странных ощущений, которые ученые определили, как жамевю. Обычно оно возникало после 33 быстрых повторений одного и того же простого знакомого всем слова.

Участники эксперимента описывали свои ощущения следующим образом:

Слово теряло смысл тем больше, чем чаще его повторяешь;

Слово начинало казаться неправильным или незнакомым;

Слово казалось не тем, чем оно есть на самом деле и казалось, что кто-то обманывает.

По словам ученых, при повторении изменение слов и потеря смысла сопровождаются ощущением жамевю. Это сигнал для мозга, что что-то стало слишком автоматическим, слишком повторяющимся. Это помогает мозгу начать новую обработку информации, а ощущение нереальности происходящего на самом деле является проверкой реальности.

Авторы исследования указывают на то, что когнитивные системы человека всегда должны оставаться гибкими, что позволяет направлять внимание туда, где это необходимо, а не слишком долго теряться в повторяющихся задачах.

Фокус уже писал о том, что ученые приблизились к раскрытию тайны ощущения дежавю. Они поняли, как возникает это чувство, но пока лишь частично.