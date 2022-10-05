Сбой в матрице или картинки из прошлого. Ученые приблизились к раскрытию тайны дежавю
Исследователи поняли, как возникает это необъяснимое чувство. Но пока лишь частично.
Веками людей мучает чувство дежавю, когда происходящие событие напоминает то, что ранее уже происходило. Однако ученые, философы и любители паранормального долго не могли понять, почему мы испытываем эти странные ощущения. Похоже, что ученым все же удалось, хоть немного приблизиться к разгадке этой многовековой тайны, пишет Science Alert.
В переводе с французского выражение "дежавю" означает "уже увиденное". И действительно, мало кто не сталкивался с этим волнующим и не всегда приятным чувством, будто то, что мы переживаем в настоящий момент, уже когда-то происходило с нами. Первые теории о том, чем может быть вызвано дежавю появились еще в конце 19 века. Чего только не было озвучено с тех пор — воспоминания из прошлой жизни, следствие умственной дисфункции, проблемы с мозгом или временный сбой в его работе.
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В начале 21 века ученый Алан Браун решил резюмировать все, что исследователи писали о дежавю до этого момента. Многие из записей, изученных исследователем, имели паранормальный флер и были связаны с прошлыми жизнями или экстрасенсорными способностями. Другие — были исключительно научными, а в третьих содержались лишь опросы людей, испытавших дежавю.
Проанализировав все известные данные, Браун смог вычленить несколько конкретных данных о феномене дежавю. Во-первых, это чувство хотя бы раз в жизни испытывают две трети населения планеты. Во-вторых, наиболее распространенными триггерами, вызывающими дежавю являются сцена, места и разговор.
После обзора Алана Брауна феноменом дежавю заинтересовались и другие ученые. В том числе и профессор когнитивной психологии Университета штата Колорадо Энн Клири с коллегами.
Исследовательская группа провела ряд экспериментов. Например, ученые проверили гипотезу почти вековой давности, о том, что дежавю возникает из-за пространственного сходства со сценой из прошлого. Ее еще называют гештальт-гипотезой знакомства.
По сути она заключается в том, что место в котором вы находитесь сейчас имеет схожий план построения с местом, которое вы видели когда-то ранее — схожее размещение мебели, коридоров или других объектов, расположенных в пространстве.
Само же чувство дежавю возникает в тот момент, когда та предыдущая схожая ситуация (пространство) не всплывает в памяти — в результате у нас возникает необъяснимое чувство знакомства с нынешней ситуацией.
В ходе исследования ученые использовали виртуальную реальность, в которую помещали испытуемых. Исследователи могли с легкостью манипулировать средой, в которой оказывались люди — некоторые сцены имели схожий план, другие были уникальными. Как и предполагает гештальт-гипотеза знакомства, чаще всего дежавю возникало в тех сценах, которые имели схожее расположение предметов и уже встречались ранее.
Ведущий автор исследования Энн Клири, считает, что им с коллегами удалось лишь приблизиться к раскрытию феномена дежавю. Однако это уже большой шаг, в дальнейшем они планируют продолжить исследования, чтобы распознать другие причины возникновения этого феномена.
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