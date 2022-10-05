Сбой в матрице или картинки из прошлого. Ученые приблизились к раскрытию тайны дежавю

Исследователи поняли, как возникает это необъяснимое чувство. Но пока лишь частично.

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Веками людей мучает чувство дежавю, когда происходящие событие напоминает то, что ранее уже происходило. Однако ученые, философы и любители паранормального долго не могли понять, почему мы испытываем эти странные ощущения. Похоже, что ученым все же удалось, хоть немного приблизиться к разгадке этой многовековой тайны, пишет Science Alert.

В переводе с французского выражение "дежавю" означает "уже увиденное". И действительно, мало кто не сталкивался с этим волнующим и не всегда приятным чувством, будто то, что мы переживаем в настоящий момент, уже когда-то происходило с нами. Первые теории о том, чем может быть вызвано дежавю появились еще в конце 19 века. Чего только не было озвучено с тех пор — воспоминания из прошлой жизни, следствие умственной дисфункции, проблемы с мозгом или временный сбой в его работе.

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В начале 21 века ученый Алан Браун решил резюмировать все, что исследователи писали о дежавю до этого момента. Многие из записей, изученных исследователем, имели паранормальный флер и были связаны с прошлыми жизнями или экстрасенсорными способностями. Другие — были исключительно научными, а в третьих содержались лишь опросы людей, испытавших дежавю.

Проанализировав все известные данные, Браун смог вычленить несколько конкретных данных о феномене дежавю. Во-первых, это чувство хотя бы раз в жизни испытывают две трети населения планеты. Во-вторых, наиболее распространенными триггерами, вызывающими дежавю являются сцена, места и разговор.

После обзора Алана Брауна феноменом дежавю заинтересовались и другие ученые. В том числе и профессор когнитивной психологии Университета штата Колорадо Энн Клири с коллегами.

Исследовательская группа провела ряд экспериментов. Например, ученые проверили гипотезу почти вековой давности, о том, что дежавю возникает из-за пространственного сходства со сценой из прошлого. Ее еще называют гештальт-гипотезой знакомства.

По сути она заключается в том, что место в котором вы находитесь сейчас имеет схожий план построения с местом, которое вы видели когда-то ранее — схожее размещение мебели, коридоров или других объектов, расположенных в пространстве.

Само же чувство дежавю возникает в тот момент, когда та предыдущая схожая ситуация (пространство) не всплывает в памяти — в результате у нас возникает необъяснимое чувство знакомства с нынешней ситуацией.

В ходе исследования ученые использовали виртуальную реальность, в которую помещали испытуемых. Исследователи могли с легкостью манипулировать средой, в которой оказывались люди — некоторые сцены имели схожий план, другие были уникальными. Как и предполагает гештальт-гипотеза знакомства, чаще всего дежавю возникало в тех сценах, которые имели схожее расположение предметов и уже встречались ранее.

Ведущий автор исследования Энн Клири, считает, что им с коллегами удалось лишь приблизиться к раскрытию феномена дежавю. Однако это уже большой шаг, в дальнейшем они планируют продолжить исследования, чтобы распознать другие причины возникновения этого феномена.

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