Збій у матриці або картинки з минулого. Вчені наблизилися до розкриття таємниці дежавю

Дослідники зрозуміли, як виникає це незрозуміле почуття. Але поки лише частково.

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Віками людей мучить почуття дежавю, коли подія нагадує те, що раніше вже відбувалося. Проте вчені, філософи та любителі паранормального довго не могли зрозуміти, чому ми відчуваємо ці дивні відчуття. Схоже, що вченим все ж таки вдалося, хоч трохи наблизитися до розгадки цієї багатовікової таємниці, пише Science Alert.

У перекладі з французької вираз "дежавю" означає "вже побачене". І справді, мало хто не стикався з цим бентежним і не завжди приємним почуттям, ніби те, що ми переживаємо зараз, вже колись відбувалося з нами. Перші теорії про те, що може спричинити дежавю, з'явилися ще наприкінці 19 століття. Чого тільки не озвучили відтоді — спогади з минулого життя, наслідки розумової дисфункції, проблеми з мозком чи тимчасовий збій у його роботі.

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На початку 21 століття вчений Алан Браун вирішив резюмувати все, що дослідники писали про дежавю досі. Багато записів, вивчених дослідником, мали паранормальний флер і були пов'язані з минулими життями або екстрасенсорними здібностями. Інші були лише науковими, а в третіх містилися тільки опитування людей, які зазнали дежавю.

Проаналізувавши всі відомі дані, Браун зміг виокремити кілька конкретних даних про феномен дежавю. По-перше, це почуття хоча б раз у житті відчувають дві третини населення планети. По-друге, найпоширенішими тригерами, що викликають дежавю є сцена, місця та розмова.

Після огляду Алана Брауна феноменом дежавю зацікавились та інші вчені. Зокрема й професорка когнітивної психології Університету штату Колорадо Енн Клірі із колегами.

Дослідницька група провела низку експериментів. Наприклад, вчені перевірили гіпотезу майже вікової давності, про те, що дежавю виникає через просторову схожість зі сценою минулого. Її ще називають гештальт-гіпотезою знайомства.

По суті вона полягає в тому, що місце в якому ви знаходитесь зараз має схожий план побудови з місцем, яке ви бачили колись раніше — схоже розміщення меблів, коридорів або інших об'єктів, розташованих у просторі.

Саме почуття дежавю виникає в той момент, коли та попередня схожа ситуація (простір) не спливає в пам'яті — в результаті у нас виникає незрозуміле почуття знайомства з нинішньою ситуацією.

Під час дослідження вчені використовували віртуальну реальність, в яку поміщали випробуваних. Дослідники могли легко маніпулювати середовищем, у якому виявлялися люди — деякі сцени мали схожий план, інші були унікальними. Як і передбачає гештальт-гіпотеза знайомства, найчастіше дежавю виникало у тих сценах, які мали схоже розташування предметів і вже зустрічалися раніше.

Провідна авторка дослідження Енн Клірі вважає, що їй з колегами вдалося лише наблизитися до розкриття феномену дежавю. Однак, це вже великий крок, надалі вони планують продовжити дослідження, щоб розпізнати інші причини виникнення цього феномену.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося розгадати загадку руху бактерій — для цього знадобилося 50 років.