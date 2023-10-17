Никогда не снимайте обручальное кольцо: к чему может привести такая опрометчивость

Обручальное кольцо не только является символом брака, но и поддерживает энергетическую связь между супругами.

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Многие пары носят свои обручальные кольца всю жизнь, не снимая их ни на одну минуту. Но часть супружеских пар считает, что в некоторых ситуациях снять обручальное кольцо вполне допустимо, когда это связано с безопасностью, гигиеной или даже просто удобством. Однако, эзотерики и психологи предупреждают, что снимать обручальное кольцо – плохой знак. Об этом пишет издание NewsYou.

Такое опрометчивое отношение к символу вечной супружеской любви и верности может разрушительно повлиять на отношения и даже привести к разводу.

Значение и сила обручального кольца

Кольца, которыми обмениваются супруги при заключении брака – это не только ювелирное украшение, но и сильный амулет, который стоит на страже семью от негативных воздействий. Круглая форма кольца символизирует целостность, гармонию и вечность.

Кроме банального "штампа в паспорте" при заключении брака, супруги дают друг другу клятвы верности и заключают договор душ, который закрепляется энергетическим зарядом обручального кольца. Это символичное украшение поддерживает связь между партнерами и становится магнитом для счастья и благополучия в семье.

Почему опасно снимать обручальное кольцо

Снимая кольцо, муж или жена нарушают энергетическую связь с супругом и ослабляют защиту своей семьи. В результате все чаще происходят размолвки и ссоры, растет непонимание и неспособность услышать друг друга. Как следствие возрастает риск измен и финансовых трудностей.

Кроме того, снятое кольцо можно легко потерять или повредить, что также является плохой приметой. Поэтому желательно носить его постоянно, не снимая даже во время работы, душа или сна.

Правильно ли вы носите обручальное кольцо

Чтобы обручальное кольцо могло в полную силу проявить свои возможности, нужно соблюдать несколько простых правил:

носить кольцо нужно только на безымянном пальце, потому что он связан с сердцем и "веной любви";

нельзя позволять другим людям прикасаться к кольцу, и тем более примерять его, чтобы не внести в ваш союз чужую энергию;

регулярно необходимо очищать украшение от грязи и пыли;

защищать обручальное кольцо от механических воздействий, которые могут его сломать, смять или поцарапать;

нельзя носить на одном пальце с обручальным кольцом другие украшения – это может создать конфликт энергий.

Придерживаясь этих несложных рекомендаций можно сохранить гармонию и хорошую энергетику в семье, а ваше обручальное будет оставаться красивым долгие годы.

Ранее Фокус писал о самых дорогих обручальных кольцах знаменитостей. Самым известным обручальным кольцом в мире бесспорно является кольцо принцессы Дианы, которое сейчас носит Кейт Миддлтон.