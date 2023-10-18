Как сделать кофе слаще без сахара: 7 полезных альтернатив

Пить кофе сладким или нет, решает только личный вкус, когда у вас есть альтернативы обычному сахару.

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Во всем мире огромная армия поклонников напитка из кофейных зерен постоянно ломает копья в спорах о том, как правильно пить кофе. Одни утверждают, что сахар убивает вкус кофе, а другие говорят, неподслащенный напиток слишком горький. Но сегодня уже вряд ли кто-то будет спорить, что чрезмерное употребление белого сахара вредно для здоровья. Что же делать тем, кто заботится не употребляет сахар, но не может пить несладкий кофе? О натуральных полезных подсластителях рассказывает издание Ukr.Media.

Многие натуральные продукты продукты обладают естественной сладостью. Некоторые из них прекрасно подойдут, как вкусовая добавка к кофе.

Миндальное молоко

Многие любят добавлять в кофе молоко. А для тех кто не употребляет коровье молоко хорошей альтернативой будет миндальное.

Приготовить его можно в домашних условиях. Для этого нужно залить стакан миндальных орехов водой и оставить на ночь, а утром добавить еще три стакана воды и взбить в блендере. После этого смесь нужно процедить через сито. Хранить такое молоко можно в холодильнике не больше пяти дней.

Корица

Корицу нельзя назвать полноценным заменителем сахара, но она улучшает вкус кофе и делает его более ароматным. Еще один достоинством корицы является очень низкая ее калорийность.

Сливки

Если калорийность вас не очень заботит, используйте натуральные сливки из коровьего молока. Свежие сливки сделают кофе ощутимо сладким.

Мед

Мед очень полезный натуральный продукт, он повышает тонус организма и повышает иммунитет. Но добавлять мед в горячий напиток не рекомендуется, чтобы он сохранил свои полезные свойства.

Стевия

Из листьев этого растения делают сахарозаменитель, при чем стевия в десятки раз слаще обычного сахара, но содержит гораздо меньше калорий и нормализует обмен веществ.

Экстракт ванили

Ваниль хоть и не обладает сладким вкусом, имеет сильный аромат и можно сказать "создает иллюзию" сладости. По мнению некоторых гурманов, каниль отбивает тягу к сладкому.

Кленовый сироп и сироп агавы

Эти не очень привычные для украинцев продукты хоть и называются сиропами, делаются без добавления сахара, так как сами по себе исходные проукты для них очень сладкие. Они прекрасно подходят для добавления в кофе и полезны для организма.

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