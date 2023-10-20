Тайна имени принца Уильяма: в честь кого назвали первенца король Чарльз

Принца Уильяма назвали в честь малоизвестного члена королевской семьи, погибшего в авиакатастрофе 51 год назад.

Related video

Когда он, наконец, будет коронован королем Вильгельмом V, как предполагает большинство людей, нынешний принц Уэльский получит титул в честь четырех британских королей, ранее носивших это имя. Но это не так – принца назвали в честь малоизвестного британского принца, погибшего в авиакатастрофе 51 год назад. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Уильям Глостерский был старшим двоюродным братом принца Чарльза, другом и образцом для подражания будущего короля. Он умер в возрасте 30 лет, так и не успев жениться и оставить наследников.

Чарльз глубоко им восхищался, и когда десять лет спустя, в 1982 году, у него родился первый сын, он без колебаний назвал его в честь человека, который был на семь лет старше его и который был для него примером на протяжении всей жизни.

По счастливому совпадению большая часть жизни нынешнего Уильяма повторяет жизнь его тезки. Игрок в поло, пилот, красивый светский человек, получивший образование в Итоне – описание подходит обоим мужчинам.

Но старший Уильям был внуком короля Георга V и двоюродным братом королевы Елизаветы II, и его любовь к разведенной венгерской еврейке Зузуи Старклофф, которая была на семь лет старше его, создала огромный кризис в королевской семье.

При рождении Уильям был четвертым в очереди на престол, и королевская семья, травмированная отречением короля Эдуарда VIII из-за его любви к Уоллис Симпсон, увидела, как история повторяется в течение одного поколения, и фактически разрушила его отношения.

Принимая участие в воздушной гонке в августе 1972 года, принц разбился на своем Piper Cherokee и погиб на месте.

Напомним, стало известно, почему Кейт Миддлтон стала чаще появляться в деловых костюмах. За осень 2023 года супруга будущего короля Великобритании более 10 раз вышла в свет в брючных ансамблях.