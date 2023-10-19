Ким Кардашьян рассказала, что ее дочь Норт игнорирует младших братьев и сестер

Ким призналась, что ее 10-летняя дочь Норт "живет как единственный ребенок".

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Ким Кардашьян — мать четверых детей, но, похоже, ее старшая, 10-летняя дочь Норт мало общается со своими братьями и сестрами. Об этом пишет Daily Mail.

У 42-летней Ким Кардашьян, кроме старшей дочери Норт также есть 7-летний Сэйнта, 5-летняя Чикаго и 4-летний Псалма от ее бывшего Канье Уэста, за которого она была замужем с 2014 года до их расставания в 2021 году.

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Ким, которая сейчас играет главную роль в сериале "Американская история ужасов" на канале FX, рассказала в эпизоде ​​на этой неделе, что ей нравится совершать специальные поездки, которые затрагивают все интересы ее детей, а также рассказывает о том, как ведет себя повзрослевшая Норт.

Ким Кардашьян с дочерью Фото: Instagram kimkardashian

"Я чувствую, что Норт живет как единственный ребенок в семье. А у двух малышей (Чикаго и Псалма) разница в год, так что они как близнецы, и они всегда вместе. Сэйнт любит малышей, ему бы хотелось, чтобы Норт тусовалась с ними, но она этого не делает, поэтому я уделяю ему немного больше внимания", — сказала она о Сэйнте.

Она добавила: "И он такой маменькин сынок, и мне это нравится, и я знаю, что эти годы не будут длиться вечно".

Ким пошутила, что Сэйнту больше не нравится, когда она целует его на прощание, когда он уходит в школу, смущается, если это видят его друзья. Так что он теперь быстро обнимает мать и убегает.

Ким также рассказала, как ей нравится брать всех своих детей в разные поездки, которые действительно заинтересуют их.

Так, Сэйнта, его лучших друзей и их мам Ким возила в Лондон и Париж на матчи футбольных команд, в которых играют их любимые игроки.

"Наши мальчики любят футбол, и они одержимы всеми игроками, такими как (Килиан) Мбаппе, (Лионель) Месси, (Криштиану) Роналду, Неймар (да Силва Сантос Жуниор), (Букайо) Сака. Я пытаюсь найти увлечения моих детей и отправиться в путешествие вместе с ними. Я возила Чикаго и ее друзей в Сан-Диего. Они любят зоопарки, Леголенд и все такое ", — признается Ким.

"К счастью, Псалм просто следует за нами. А Норт любит Париж и моду, поэтому я взяла ее в Париж", — добавила Ким.

Ким Кардашьян с дочерью в Париже Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Поездка Ким в Париж с Норт была описана в финале второго сезона сериала "Кардашьян", когда они посетили Неделю моды.

Напомним, тогда, на показе Готье, Норт Кардашьян-Уэст появилась в стильном дизайнерском наряде.