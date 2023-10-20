Мармеладный трип для детей и взрослых. Обзор фильма "Тролли: Снова вместе"

На экраны выходит третья часть истории о Троллях — продолжение анимационных блокбастеров Тролли" и "Тролли 2: Мировое турне"

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В украинском прокате стартует анимационный фильм "Тролли: снова вместе" — уже третья франшиза семейной картины для детей и не только. Фокус побывал на премьерном показе "Троллей" и готов рассказать, что думает о самой "триповой" анимации года от студии "DreamWorks".

О чем анимационный фильм "Тролли: Снова вместе"

"Тролли: Снова вместе" — третий фильм франшизы и, возможно, самый невероятный, можно даже сказать — психоделический.

Актриса Анна Кендрик вернулась в проект, чтобы озвучить Поппи, королеву троллей, которая теперь официально встречается с чванливым Бранчем (Джастином Тимберлейком). Но у Бранча есть секрет: когда-то он пел в мегаизвестном бойз-бэнде BroZone (подразумевается бойз-бэнд NSync, лидером которой был Тимберлейк в начале карьеры) со своими четырьмя братьями. Кстати, песни NSynс звучат на протяжении всего фильма как фоновое наполнение, регулярно делая отсылки к эпохе начала 2000-х. Тимберлейк, выступающий в качестве продюсера саундтрека, даже воссоединил NSync для записи незабываемого заглавного трека "Better Place".

И все это — явное обращение к взрослым, сопровождающим детей на это представление с двойным дном.

Правда о прошлом Бранча раскрывается после того, как одного из его братьев, Флойда (Трой Сиван), похищают бездарные певцы-близнецы Вельвет (Эми Шумер) и Винир (Эндрю Рэннеллс). Эти двое аферистов химическим путем извлекает вокальный талант Флойда, чтобы выиграть песенный конкурс. Единственное, что может спасти братишку Бранча, – это воссоединение группы BroZone.

Читаем между строк

Обычно семейные фильмы выполняют роль проповедников от кинематографа. Они по-доброму ворчат на зрителей, повествуют о важности "главного и не главного", выполняя задачи овощного детокса для организма и занимаясь расхламлением юных и не совсем юных душ.

А вот про третьих "Троллей" такого не скажешь .Здесь просто водопадом льется безумие начала нулевых, отсылки к ЛСД-вечеринкам, "маркам" (вы не ослышались), клубной жизни и абсолютному безумию от свободы на сломе эпох. Конечно, повествование идет через персонажей детской анимации, и малыши ни за что не догадаются, о чем говорят авторы мультфильма, явно не раз прожившие и пережившие вайб нулевых.

Дети увидят в этой до боли в глазах яркой анимации милые приключения симпатичных любимых героев, которые пришли на помощь брату и выступили на светлой стороне мироздания. Добро победит, злодеи будут наказаны, семья воссоединится и все будет мармелад… слишком разноцветный мармелад!

Словом, ничто в этом фильме не является винтажным семейным развлечением. В общем и целом картина невероятно странная в своей триповой манере повествования и цветах сахарной ваты. Но в ней много яркости и добра: детям это понравится.

Стоит ли смотреть фильм "Тролли: Снова вместе"?

Да, если:

Вы в поисках досуга на выходные — это приятные полтора часа жизни "в розовом цвете"

Вы — поклонники бэнда NSync (об этом все сказано выше)

Вы устали от вечно серо-зеленой цветовой палитры проектов Netflix

У вас ностальгия по нулевым: вы точно не раз улыбнетесь.

Нет, если:

Вы не любите анимацию как жанр. Во всех остальных случаях вам понравятся третьи "Тролли".

Ранее Фокус писал о лучших премьерах октября 2023.