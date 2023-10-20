Гвинет Пэлтроу обещает, что "исчезнет"

Гвинет Пэлтроу подробно рассказала о своих планах на будущее.

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Гвинет Пэлтроу заявила, что в конце концов попрощается с публичной жизнью и раскрыла свои тайные планы на тихую пенсию. Об этом пишет издание Metro.

51-летняя голливудская актриса прославилась в начале 90-х годов прошлого века, когда ей было чуть больше двадцати. Фильмом, принесшим ей славу стал триллер Дэвида Финчера "Семь".

Несмотря на то, что она возглавляет успешную оздоровительную компанию Goop, знаменитость заявила, что в последние годы своей жизни ей бы хотелось жить вдали от внимания общественности.

Звезда, также исполнившая роль Пеппер Поттс в серии фильмов кинематографической вселенной Marvel, объяснила, чем она планирует заниматься в ближайшие несколько лет, и заявила, что "буквально исчезнет".

Гвинет заявила, что давно вынашивала идею продать Goop и намерена закрыть бизнес через несколько лет.

"Я буквально исчезну из общественной жизни. Больше меня никто никогда не увидит", – заявила актриса в недавнем интервью.

Звезда, по-видимому, предположила, что она могла бы вести уединенную личную жизни со своим нынешним мужем Брэдом Фэлчаком. Пара встретилась на съемках телесериала "Хор" и поженилась несколько лет спустя, в 2018 году. За два года до этого, Гвинет Пелтроу развелась с первым мужем, прожив в браке с ним 13 лет.

Также в интервью Гвинет рассказала о воспитании своих детей, 19-летней дочери Эппл и 17-летнего сына Мозеса, которых она родила в первом браке с фронтменом Coldplay, 46-летним Крисом Мартином.

Гвинет рассказала о том, как ее дочь встала на ноги.

"Теперь вокруг детей известных людей существует целая культура неповиновения и осуждения. На самом деле она всего лишь ученица, и она была очень… Она просто хочет быть ребенком, ходить в школу и учиться. Но нет ничего плохого в том, чтобы делать или хотеть делать то, что делают ваши родители. Никто не смеется над ребенком, который говорит, что хочет быть врачом, как папа и дедушка", – поделилась актриса.

Она сказала, что правда заключается в том, что если вы выросли в доме, где много художников и людей, занимающихся искусством и музыкой, это то, что вы знаете.

"Точно так же, как если вы выросли в доме юристов, вам знакомы дискуссии за столом о нюансах конкретного закона, который применяют родители", – пояснила Гвинет.

Звезда выразила надежду, что ее дети всегда смогут свободно заниматься тем, чем хотят, независимо от того, что думают или говорят окружающие.

Напомним, Гвинет Пэлтроу показала, как использует свою статуэтку "Оскар" в качестве дверного упора. В интервью актриса также рассказала о своей любимой роли в кино.