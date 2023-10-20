Выходные обещают бурю эмоций. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21-22 октября 2023 года

Для некоторых знаков Зодиака этот уикэнд готовит неожиданные встречи, а кому-то стоит быть осторожнее с обещаниями.

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Астролог Анжела Перл рассказала, что эти выходные принесут каждому из знаков Зодиака.

Овен

Время на эти выходные — это ваш лучший друг. Не упустите возможность побыть с близкими, но не позволяйте прошлому омрачить ваше настоящее.

Телец

Эти выходные обещают вам бурю эмоций. Можете смело рисковать. Также звезды рекомендуют написать или позвонить тем, кто по вам скучает.

Близнецы

Не держите свои мысли в секрете. Обсудите свои идеи с окружающими, но будьте готовы к неожиданным мнениям, которые могут поднять вас на новый уровень.

Рак

Звезды предвещают вам немало эмоциональных переживаний в эти выходные. Будьте внимательны к своим чувствам и эмоциям, но не давайте им управлять вашими решениями. Проведите время с близкими друзьями, которые могут поддержать вас в трудные моменты.

Лев

Эти выходные могут принести вам успех в задуманном, но будьте осторожны с рисками. Сосредоточьтесь на том, что по-настоящему важно, и не допускайте, чтобы мелочи отвлекли вас от цели. Также уделите время своему здоровью.

Дева

Постарайтесь найти равновесие между делами и личной жизнью. Не забывайте о своем здоровье и попробуйте уделить время упражнениям и здоровому питанию.

Весы

Любовь и страсть будут витать в воздухе, но будьте осторожны с обещаниями. Дайте своим чувствам волю, но не теряйте голову из-за влечений.

Скорпион

На этот раз не откладывайте свои цели на потом. Наступите на путь к переменам и постарайтесь извлечь уроки из прошлых ошибок, чтобы двигаться только вперед.

Стрелец

Эти выходные будут наполнены новыми знакомствами и возможностями. Не бойтесь расширить свой круг общения, но не верьте всем словам — проверяйте действия на практике.

Козерог

Звезды говорят, что эти выходные будут временем гармонии в отношениях. Не забывайте о важности сна и отдыха, чтобы восстановить силы перед новыми вызовами следующей недели.

Водолей

Ваши интуитивные способности будут на пике. Прослушайте свои внутренние ощущения, особенно в финансовых вопросах. Будьте внимательны к деталям, чтобы избежать недоразумений в коммуникации с окружающими.

Рыбы

Звезды советуют вам быть открытыми к новым знакомствам и социальным событиям. Эти выходные могут принести вам неожиданные встречи, которые могут повлиять на вашу судьбу.

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