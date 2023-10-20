Вихідні обіцяють бурю емоцій. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21-22 жовтня 2023 року

Для деяких знаків Зодіаку цей вікенд готує несподівані зустрічі, а комусь варто бути обережнішим з обіцянками.

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Астролог Анжела Перл розповіла, що ці вихідні принесуть кожному зі знаків Зодіаку.

Овен

Час на ці вихідні — це ваш найкращий друг. Не пропустіть можливість побути з близькими, але не дозволяйте минулому затьмарити ваше сьогодення.

Телець

Ці вихідні обіцяють вам бурю емоцій. Можете сміливо ризикувати. Також зірки рекомендують написати або зателефонувати тим, хто за вами сумує.

Близнюки

Не тримайте свої думки в секреті. Обговоріть свої ідеї з оточуючими, але будьте готові до несподіваних думок, які можуть підняти вас на новий рівень.

Рак

Зірки віщують вам чимало емоційних переживань цими вихідними. Будьте уважні до своїх почуттів та емоцій, але не давайте їм керувати вашими рішеннями. Проведіть час із близькими друзями, які можуть підтримати вас у важкі моменти.

Лев

Ці вихідні можуть принести вам успіх у задуманому, але будьте обережні з ризиками. Зосередьтеся на тому, що по-справжньому важливо, і не допускайте, щоб дрібниці відвернули вас від мети. Також приділіть час своєму здоров'ю.

Діва

Постарайтеся знайти рівновагу між справами та особистим життям. Не забувайте про своє здоров'я і спробуйте приділити час вправам і здоровому харчуванню.

Терези

Любов і пристрасть витатимуть у повітрі, але будьте обережні з обіцянками. Дайте своїм почуттям волю, але не втрачайте голову через потяги.

Скорпіон

Цього разу не відкладайте свої цілі на потім. Наступіть на шлях до змін і постарайтеся винести уроки з минулих помилок, щоб рухатися тільки вперед.

Стрілець

Ці вихідні будуть наповнені новими знайомствами та можливостями. Не бійтеся розширити своє коло спілкування, але не вірте всім словам — перевіряйте дії на практиці.

Козеріг

Зірки кажуть, що ці вихідні будуть часом гармонії у стосунках. Не забувайте про важливість сну і відпочинку, щоб відновити сили перед новими викликами наступного тижня.

Водолій

Ваші інтуїтивні здібності будуть на піку. Прослухайте свої внутрішні відчуття, особливо у фінансових питаннях. Будьте уважні до деталей, щоб уникнути непорозумінь у комунікації з оточенням.

Риби

Зірки радять вам бути відкритими до нових знайомств і соціальних подій. Ці вихідні можуть принести вам несподівані зустрічі, які можуть вплинути на вашу долю.

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