22 октября 2023 года: святого Аверкия - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ругаться, а также работать с тестом.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Аверкия. Он жил в городе Ерополь и молился каждый день, чтобы Господь обратил их души язычников на праведный путь. Однажды во время одной из таких молитв пред ним предстал ангел и велел пойти и сокрушить всех идолов. Слово Господне епископ исполнил, за что его возненавидели язычники города. Когда Аверкий услышал об этом, явился на народное собрание и там открыто рассказал всем об их грехах. Народ пытался схватить его, но вдруг в толпе послышались крики трех бесноватых юношей. Епископ тут же изгнал всех бесов с помощью молитвы. Увидев это чудо, люди обратились к Богу. Когда Аверкии было 72 года, он отправился в путешествие в Рим, зайдя на пути обратно в Сирию и Месопотамию. Там он встретился со многими христианами. Умер в возрасте 193 лет.

Что нельзя делать 22 октября:

ругаться;

работать с тестом;

уезжать в дальние поездки.

Народные поверья и приметы:е

снег — весной подснежники будут рано;

утренний туман – к потеплению

идет дождь — в следующем году будет хороший урожай;

сильный ливень —дожди продержатся долго;

ясно — скоро похолодает.

День ангела празднуют:

Василий, Владимир, Анна, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Николай, Александр, Федор.

А также в этот день:

1968 год — завершается полет американского космического корабля "Аполлон-7";

1995 год — на Всеукраинском Поместном Соборе митрополита Филарета избрали Патриархом Киевским и всея Руси-Украины;

2006 год — автогонщик Михаэль Шумахер на заканчивает карьеру гонщика.