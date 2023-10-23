Гордона Рамзи раскритиковали за "лучший совет" его тестя

Крис Хатченсон отказался дать деньги своему зятю и посоветовал ему продать автомобиль прежде чем просить в долг.

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56-летний Гордон Рамзи рассказал, что попросил в долг у тестя 20 000 фунтов стерлингов. Но "скряга" Крис Хатчесон отказал Рамзи и посоветовал ему продать свой Porsche. Об этом сообщает Daily Mail.

Знаменитый британский шеф-повар рассказал подкасту High Performance, что вскоре после свадьбы он и его жена Тана обратились к ее отцу за кредитом, чтобы купить квартиру, в которую они "влюбились".

"Тогда мы были молоды, глупы и бедны", – сказал Рамзи.

По словам шеф-повара, ироничный ответ тестя стал "лучшим советом, который он когда-либо получал в жизни.

Рамзи, чье состояние сейчас оценивается в 610 миллионов фунтов стерлингов, основал свою ресторанную группу в 1997 году и с тех пор получил семнадцать звезд Мишлен.

В 1996 году он женился на телеведущей и писательнице Тане, которой сейчас 49 лет. Отец Таны, Крис Хатчесон, стал главой империи Рамзи, прежде чем из-за ожесточенной вражды он был заключен в тюрьму на шесть месяцев по обвинению в попытке украсть 1,4 миллиона фунтов стерлингов у своего зятя. Примерно год спустя Хатченсон был объявлен банкротом.

"Я помню, как собирался спросить ее отца, могу ли я одолжить 20 тысяч фунтов стерлингов в качестве залога за квартиру, в которую мы влюбились", – рассказал Рамзи.

Рамзи со своей женой пригласили тестя в ресторан и во время обеда начинающий шеф-повар сказал ему, что и них с женой есть половина денег для покупки квартиры. Рамзи попросил в долг недостающую сумму и пообещал вернуть деньги через год.

"Это был лучший совет, который он мне когда-либо давал: продай свой чертов Porsche и после этого я пообедаю с тобой еще раз", – поделился воспоминаниями Гордон.

По словам Рамзи от тогда подумал, что его тесть "умный ублюдок".

"Вот я еду на чертовом 911, а у нас даже нет крыши над головой. Я продал свой Porsche, а десять лет спустя пошел и выкупил его обратно, тот же самый чертов автомобиль".

Шеф-повар, которому сейчас принадлежат дома в Калифорнии и Лондоне, подвергся резкой критике в социальных сетях за то, что он "оторванность от реальности". Слушатели подкаста, который "превращает жизненный опыт самых успешных людей планеты в ваши жизненные уроки" высмеяли историю Рамзи.

Один из пользователей прокомментировал: "Не могу поверить, что я отменил подписку Netflix, когда все, что мне нужно было сделать, это продать свою машину".

Другой саркастически прокомментировал: "Отличный совет. В следующий раз, когда я не смогу себе что-то позволить, я позабочусь о том, чтобы у меня не завалялось спортивной машины, которую я мог бы продать".

Еще один пошутил: "Трудно купить еду на ужин? Вы не думали о продаже своего Porsche?"

Рамзи также недавно подвергся критике за рекламу в своем Instagram дизайнерского набора кастрюль стоимостью 735 фунтов стерлингов.

Напомним, Гордон Рамзи рассказал, чем угощал принцессу Диану. Известный повар до сих пор считает, что блюда, созданные им для леди Ди, "лучшие в его карьере".