Гордон Рамзи рассказал, чем угощал принцессу Диану

Известный повар до сих пор считает, что блюда, созданные им для леди Ди, "лучшие в его карьере"

Известный британский повар Гордон Рамзи рассказал, что готовил для принцессы Дианы, когда она приходила в ресторан Chelsea Aubergine в середине 1990-х. Обладатель нескольких звезд Мишлен убежден, что то были его "лучшие блюда". Об этом пишет People.

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О принцессе Диане известный повар вспомнил во время съемок документального сериала о греческой кухне. "Она была одной из самых вежливых и деликатных членов королевской семьи. А я их достаточно встречал", — рассказал Гордон.

[ + – ] Гордон Рамзи на своей кухне Фото: Instagram gordongram

Для леди Ди Рамзи готовил террин из лука-порея и основное блюдо из морского окуня.

А ранее бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди, который 11 лет готовил для королевской семьи и работал с Дианой в течение 4 лет, предшествовавших ее смерти, рассказал, что принцесса Диана предпочитала на ужин.

По словам Макгрейди, Диана проводила много времени на кухне, но очень "плохо готовила". Поэтому она чаще просто приходила поболтать.

"Нам обоим нравилось ходить в театр, поэтому она просто приходила, садилась на стол, и мы обсуждали спектакли. Она была невероятно заботливой и внимательной. Диана всегда беспокоилась о персонале дворца", — рассказал повар.

Что касается блюд, то принцесса Диана любила фаршированные овощи: перец и баклажаны, часто ела томатный суп и яичный сюзет (блюдо из запеченного картофеля, яиц и шпината).

А на десерт Диана предпочитала грушевый пирог или хлебный пудинг – традиционное английское блюдо.

Макгрейди признался, что старался не рассказывать другим о любимых блюдах Дианы, иначе на всех приемах начинали подавать именно их, стараясь ей угодить. Так, он когда-то обмолвился, что принцесса любит блюда из лосося и через несколько недель она пришла на кухню и спросила, что будет на ужин. "Даррен, скажи мне, что это не лосось, все подают мне лосося, я уже видеть его не могу!", — вспомнил слова принцессы королевский повар.

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