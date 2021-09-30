Гордон Рамзі розповів, чим пригощав принцесу Діану

Відомий кухар досі вважає, що страви, створені ним для леді Ді, "кращі в його кар'єрі"

Відомий британський кухар Гордон Рамзі розповів, що готував для принцеси Діани, коли вона приходила в ресторан Chelsea Aubergine в середині 1990-х. Володар кількох зірок Мішлен переконаний, що то були його "кращі страви". Про це пише People.

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Про принцесу Діану відомий кухар згадав під час зйомок документального серіалу про грецьку кухню. "Вона була однією з найбільш важливих і делікатних членів королівської сім'ї. А я їх досить зустрічав", — розповів Гордон.

[ + – ] Гордон Рамзі на своїй кухні Фото: Instagram gordongram

Для леді Ді Рамзі готував террін з цибулі-порею і основну страву з морського окуня.

А раніше колишній королівський шеф-кухар Даррен МакГрейді, який 11 років готував для королівської сім'ї і працював з Діаною протягом 4 років, що передували її смерті, розповів, що принцеса Діана хотіла на вечерю.

За словами МакГрейді, Діана проводила багато часу на кухні, але дуже "погано готувала". Тому вона частіше просто приходила поговорити.

"Нам обом подобалося ходити в театр, тому вона просто приходила, сідала на стіл, і ми обговорювали спектаклі. Вона була неймовірно турботливою і уважною. Діана завжди турбувалася про персонал палацу", — розповів кухар.

Що стосується страв, то принцеса Діана любила фаршировані овочі: перець і баклажани, часто їла томатний суп і яєчний сюзет (страва із запеченої картоплі, яєць і шпинату).

А на десерт Діана хотіла грушевий пиріг або хлібний пудинг — традиційна англійська страва.

МакГрейді зізнався, що намагався не розповідати іншим про улюблені страви Діани, інакше на всіх прийомах починали подавати саме їх, намагаючись їй догодити. Так, він колись обмовився, що принцеса любить страви з лосося, і через кілька тижнів вона прийшла на кухню і запитала, що буде на вечерю. "Даррене, скажи мені, що це не лосось, усі подають мені лосося, я вже бачити його не можу!", — згадав слова принцеси королівський кухар.

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