Звезда фильма "Такси" Сами Насери снялся в узбекской рекламе авторынка (видео)

Французский актер в рекламном ролике даже заговорил на узбекском языке.

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62-летний французский актер Сами Насери, больше всего прославившийся в роли Даниэля в культовом блокбастере "Такси", внезапно появился в рекламе авторынка и сети ресторанов быстрого питания, снятой в столице Узбекистана Ташкенте. В ролике он сыграл все того же Даниэля.

По сюжету, клиент хочет купить автомобиль и интересуется китайским родстером Songsan SS Dolphin. Автодилер приглашает Даниэля (Насери), который жует бургер, показать, на что способна эта машина.

Мужчина садится за руль и начинает гонять по городу со скоростью 298 километров, чем шокирует патрульных полицейских.

В конце видео он говорит по-узбекски, хваля авто.

Во время пребывания в Узбекистане Насери также посетил Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути". Выступая на сцене, он неожиданно пожелал удачи футболисту сборной Узбекистана Абдукодиру Хусанову, который летом этого года подписал контракт с французским футбольным клубом "Ланс" и стал первым узбекским футболистом в Лиге 1.

Когда Насери спросили, за какой клуб он болеет, парижанин отшутился, ответив, что за "Марсель", которому так симпатизирует таксист Даниэль из фильма "Такси".

В прошлом, еще до начала карьеры в кино, будущая звезда четыре года отсидел во французской тюрьме за разбойное нападение. Проблемы с законом преследовали его и после успеха на экране. Последний раз он освободился из тюрьмы в июне 2009 года, а в 2010 году написал книгу о своей жизни и карьере актера.

В 2017 году рейсом из Москвы Насери посетил аннексированный Крым после приглашения так называемой "комиссии по правам человека в местах заключения", из-за чего был внесен в базу сайта "Миротворец".

Ранее Фокус писал, что в 2018 году Сами во время Чемпионата мира по футболу, финальная часть которого проходила в России, ввязался в драку в одном из московских караоке-клубов и был избит.