"Буду рожать в частном роддоме столицы": Лилия Ребрик раскрыла детали своей беременности

Телеведущая будет рожать в частной клинике "Лелека".

Related video

Лилия рассказала как дочери Диана и Полина отреагировали на ее третью беременность:

- У Полины было много вопросов. Постоянно спрашивает: "Как там себя чувствует пузожитель?". Так она окрестила будущего ребенка. Каждое утро и каждый вечер целует животик, разговаривает с ним, перебирает свои игрушки и говорит: "Как хорошо, что я эту игрушку сохранила, маленький братик или сестричка будут играть". Старшая Диана — более опытная в этих вопросах, она уже знает, что ждать придется долго и объясняет это Полине.

Фото: Instagram liliia.rebrik

Телеведущая поделилась о своем самочувствии во время беременности. Как оказалось, у знаменитости токсикоз как и предыдущие две беременности.

Лилия планирует организовать гендер-пати для друзей и коллег. Также актриса 29 октября сыграет на сцене Молодого театра Киева спектакль "Кролик Харви". Далее девушка сделает творческую паузу до следующего театрального сезона.

Напомним, что Лилия Ребрик обнародовала трогательную фотосессию и сообщила третьей беременности фолловерам.