"Народжуватиму в приватному пологовому будинку столиці": Лілія Ребрик розкрила деталі своєї вагітності

Телеведуча народжуватиме в приватній клініці "Лелека".

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Лілія розповіла як доньки Діана та Поліна відреагували на її третю вагітність:

- У Поліни було багато запитань. Постійно запитує: "Як там почувається пузожитель?". Так вона охрестила майбутню дитину. Щоранку і щовечора цілує животик, розмовляє з ним, перебирає свої іграшки і каже: "Як добре, що я цю іграшку зберегла, маленький братик чи сестричка гратимуться". Старша Діана — більш досвідчена в цих питаннях, вона вже знає, що чекати доведеться довго і пояснює це Поліні.

Фото: Instagram liliia.rebrik

Телеведуча поділилася про своє самопочуття під час вагітності. Як виявилося, у знаменитості токсикоз як і попередні дві вагітності.

Лілія планує організувати гендер-паті для друзів і колег. Також акторка 29 жовтня зіграє на сцені Молодого театру Києва виставу "Кролик Гарві". Далі дівчина зробить творчу паузу до наступного театрального сезону.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик оприлюднила зворушливу фотосесію та повідомила про третю вагітність фоловерам.