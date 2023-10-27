Три знака Зодиака, которым повезет во время лунного затмения 28 октября 2023 года

Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых период лунного затмения может стать благоприятным и принести новые возможности.

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Астролог Анжела Перл рассказала, каким знакам Зодиака удастся ощутить поток вдохновения и энергии, а также пережить трансформации в период лунного затмения.

Рак

В лунное затмение 28 октября Раки ощутят поток вдохновения и креативной энергии. Это время подарит им ясность мышления и умение видеть скрытые возможности. Раки смогут легко решать сложные задачи и найти новые идеи, которые помогут им в карьере и личной жизни.

Дева

Лунное затмение 28 октября принесет Девам волнующую возможность для духовного роста и самопознания. Они будут чувствовать себя ближе к природе и найдут внутренний покой. Это отличное время для медитации, обучения новым духовным практикам и поиска ответов на глубокие вопросы.

Скорпион

Для Скорпионов лунное затмение 28 октября будет временем трансформации и возрождения. Они смогут избавиться от старых привычек и установить новые, более здоровые паттерны поведения. Энергия затмения поможет Скорпионам раскрыть свой потенциал, привлекая к себе успех и благополучие.

Также Фокус писал про три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее в конце коридора затмений.