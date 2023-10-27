Три знаки Зодіаку, яким пощастить під час місячного затемнення 28 жовтня 2023 року

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких період місячного затемнення може стати сприятливим і принести нові можливості.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, яким знакам Зодіаку вдасться відчути потік натхнення та енергії, а також пережити трансформації в період місячного затемнення.

Рак

У місячне затемнення 28 жовтня Раки відчують потік натхнення і креативної енергії. Цей час подарує їм ясність мислення і вміння бачити приховані можливості. Раки зможуть легко вирішувати складні завдання і знайти нові ідеї, які допоможуть їм у кар'єрі та особистому житті.

Діва

Місячне затемнення 28 жовтня принесе Дівам хвилюючу можливість для духовного зростання і самопізнання. Вони почуватимуться ближче до природи і знайдуть внутрішній спокій. Це чудовий час для медитації, навчання нових духовних практик і пошуку відповідей на глибокі запитання.

Скорпіон

Для Скорпіонів місячне затемнення 28 жовтня буде часом трансформації та відродження. Вони зможуть позбутися старих звичок і встановити нові, більш здорові патерни поведінки. Енергія затемнення допоможе Скорпіонам розкрити свій потенціал, привертаючи до себе успіх і благополуччя.

Також Фокус писав про три знаки Зодіаку, яким варто бути обережнішими наприкінці коридору затемнень.