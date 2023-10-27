HARRI и Southern Comfort представили костюмы на Хэллоуин из надувного латекса
Для удобства владельцев костюмов на Хэллоуин, HARRI и Southern Comfort оборудовали каждый костюм держателем для бутылки Southern Comfort объемом 5 мл.
В этом году на Хэллоуин дизайнер HARRI и бренд виски Southern Comfort представляют новую коллекцию костюмов. Эти костюмы, как "Злодей-вампир", "Золотая тыква" и "Красная ведьма", созданные из веганского латекса и обещают сделать праздник незабываемым. Об этом сообщает издание Hypebeast.
Эта коллаборация обещает быть настоящим хитом на хэллоуинских вечеринках 2023.
По словам самого HARRI, их работа с брендом отражает сочетание смелости и творчества, которое известно как ему, так и Southern Comfort. Костюмы отражают новые и смелые интерпретации традиционных образов, создавая настоящий фурор в мире моды и развлечений.
Дизайнер рассказал, что большинство людей жаловались на то, что их прошлые костюмы были слишком шаблонными, поэтому они решили представить что-то оригинальное.
На костюмах можно увидеть признаки известных плащей вампиров, круглых тыкв и остроконечных шляп ведьм, но с преувеличенными силуэтами и надувными элементами, присущими стилю HARRI.
Коллекцию костюмов HARRI и Southern Comfort на Хэллоуин можно будет взять напрокат в костюмерном бутике в Лондоне по принципу "кто первый пришел — тот и получил".
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