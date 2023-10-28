28 октября 2023 года: святой Параскевы - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя прясть, вышивать и шить, а также отказывать в помощи.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святой Параскевы. Она родилась в обеспеченной семье, но решила вести аскетическую жизнь еще в юности. Во времена императора Диоклетиана начались гонения за христианами. Параскеву схватили и привели на суд. Ее долго пытали, а потом обезглавили.
Что нельзя делать 28 октября:
- прясть, вышивать и шить;
- отказывать в помощи;
- красить что-то.
Народные поверья и приметы:
- с вишни еще не опали листья — тепло еще продержится;
- утренний иней — будет мороз;
- круг вокруг луны — к буре;
- утренний туман — к оттепели.
День ангела празднуют:
Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен, Ян.
Родились в этот день:
1955 год — Билл Гейтс, основатель и председатель совета директоров корпорации "Майкрософт";
1967 год — Джулия Робертс, американская актриса и продюсер, обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и др.
А также в этот день:
1913 год — открывают трамвайное движение в Виннице;
1938 год — 17 тысяч польских евреев арестовывают в Третьем Рейхе и отсылают к польской границе, однако польское правительство отказалось их принять;
2007 год — представлен список "100 гениев современности, живущих сегодня" британской газеты The Daily Telegraph, в который входит украинский художник Иван Марчук.