Особняк Робина Уильямса в Сан-Франциско выставлен на продажу за $25 млн (фото)

Этот дом актер с женой купили в 1991 году и перестроили практически полностью. Однако он сохранил все наиболее ценные и автентичные элементы особняка.

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Особняк ныне покойного американского актера Робина Уильямса в Сан-Франциско выставили на продажу, запросив за него $25 миллионов, пишет The New York Post. Особенность дома – не только в его эффектном внешнем виде и месте расположения, но и наличии секретных комнат и потайных переходов.

Этот дом актер и его жена-продюсер Марша Гарсес Уильямс приобрели в 1991 году, отдав за него $3,2 миллиона. В то время Уильямс был на слуху после своей роли в фильме "Капитан Крюк".

Дом на угловом участке, расположенный за внушительными воротами и крепкими стенами, представляет собой архитектурный шедевр. Построенная примерно в 1926 году резиденция первоначально принадлежала Оливеру Дж. Олсону. Здание в стиле итальянского ренессанса занимает площадь около 985 квадратных метров на трех уровнях, откуда открывается вид на мост Золотые Ворота, мыс Марин и захватывающие дух просторы залива Сан-Франциско.

Марша и Робин Уильямс снесли дом до опор и перестроили его в начале девяностых, обновив все основные системы. Они расширили помещение до нынешних размеров, приложив огромные усилия, чтобы сохранить редкие и ценные строительные материалы, использованные в 1926 году, которые просто больше не доступны при сооружении современного жилья.

Работа включала сохранение оригинальных элементов, таких как изделия из дерева, лепнины и богато украшенные изделия из железа. Угловые деревянные балки над главной лестницей являются свидетельством их преданности характеру здания.

Над главным входом, окруженным величественными каменными колоннами, пара добавила каменные маски комедии и трагедии, отражающие двойственность жизни в истинной манере Робина Уильямса.

Скрытые переходы, соединяющие детские спальни, бар в стиле эпохи Сухого закона, скрытый за стеной в медиа-комнате, и раскрывающийся проектор для кинематографических впечатлений в той же комнате добавляют дому загадки.

На открытом воздухе можно увидеть металлические горгульи — игуаны и черепахи, которые словно ползают по фасаду дома.

В особняке шесть спален, ванная комната, оформленная в японском стиле с приподнятой глубокой ванной. Для гостей или большой семьи предусмотрена отдельные гостевые апартаменты с одной спальней и отдельным входом.

В доме также есть библиотека с французскими дверями, ведущими на природу, винный погреб, кладовая, гардеробная. Множество кладовых и чуланов, облицованных кедром, — мечта домовладельца. Снаружи из нескольких патио и лоджии открывается захватывающий вид на знаменитый мост Золотые Ворота.

Со своей второй женой Уильямс развелся в 2010 году, и с тех пор домом владела она. Поскольку дети уже выросли, она решила сократить штат.

"Это красивый, счастливый дом. Мы провели там много-много фантастических лет веселья, игр и радости", – рассказывала она позже в одном из интервью.

Робин Уильямс, сделавший себе имя благодаря стендап-комедиям, а затем перешедший на киноэкран с культовыми ролями в "Пэтче Адамсе" и "Аладдине", четыре раза номинировался на "Оскар" и получил статуэтку в номинации "Лучший актер второго плана" за свою роль в картине "Умница Уилл Хантинг".

Любимый миллионами актер ушел из жизни 11 августа 2014 года. Он повесился в своем доме по улице 95 St. Thomas Way в городе Тибьюрон в округе Марин штата Калифорния. Ему было 63 года.

По словам его третьей жены, Сьюзан Шнайдер, Робин страдал болезнью Паркинсона на ранней стадии и "не был готов поделиться этим с общественностью". Более того, перед смертью он испытывал патологическое чувство тревоги и депрессию. Женщина отвергла версии об употреблении Уильямсом наркотиков и алкоголя.

Ранее Фокус писал, что свой особняк выставила на продажу американская певица и актриса Дженнифер Лопес.