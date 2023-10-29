29 октября 2023 года: Анастасии Римлянки - что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя кричать и громко смеяться, а также мыть зеркала.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память Анастасии Римлянки. Она родилась в III веке в богатой семье, но рано осиротела. Поэтому ее воспитывали под наставничеством святой Софии. Анастасия открыто исповедовала веру в Бога с ранних лет. Когда ей было 20 лет, ее привели к градоначальнику, который заставлял ее отвлечься от христианства. Но девушка отказалась, за что ее подвергли пыткам, а затем сожгли на костре.
Что нельзя делать 29 октября:
- кричать и громко смеяться;
- мыть зеркала;
- работать в саду или дворе.
Народные поверья и приметы:
- на берегу все еще есть листья — еще несколько дней будет тепло;
- голуби громко воркуют — к хорошей погоде;
- облака плывут низко – скоро похолодает.
День ангела празднуют:
Мартын, Евгений, Виктор, Иван, Анастасия, Мартына, Мария, Анна.
А также в этот день:
1390 год – проходит первый задокументированный в Париже суд за колдовство (осуждение и казнь трех подсудимых);
1863 год – восемнадцать стран встретились в Женеве и согласились создать Международный Красный Крест;
1914 год – победа Украинских сечевых стрелков в бою на горе Ключ под Сколе.