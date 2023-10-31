Победитель "Голосу країни" и Артем Пивоваров анонсировали продажу кубка конкурса

Звездный тренер и его подопечный также рассказали о предстоящем релизе композиции на слова Лины Костенко.

Related video

Победитель "Голосу країни-13" Михаил Панчишин с позывным Ptashkin объявил о продаже своего кубка. Об этом ветеран войны сообщил в "Сніданку з 1+1".

Ptashkin и тренер-победитель песенных соревнований Артем Пивоваров отметили, что на своих страницах в соцсетях объявят о розыгрыше кубка "Голосу країни", а полученные средства пойдут на нужды украинских защитников.

"Эти средства будут направлены на поддержку наших военных, непосредственно подразделения Михаила — "Боевые Бобры"", — отметил Пивоваров.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Победитель "Голосу країни-13" дал мини-интервью

Михаил Панчишин и его тренер признались, что спали мало после суперфинала, однако впечатлений хватит на месяцы.

"Имел честь исполнить в день ВСУ песню "Невідомий герой"… Эмоции зашкаливают", — признался победитель европейского сезона песенного конкурса.

Также они анонсировали релиз совместной песни на поэзию Лины Костенко, на что украинская поэтесса "любезно согласилась". В записи композиции приняли участие и другие члены команды Артема Пивоварова.

Михаил Панчишин с режиссером Иоанном Зенковым

Напомним, почему победитель одного из предыдущих сезонов "Голосу країни" Роман Сасанчин не идет воевать.

Также Фокус писал об образе Нади Дорофеевой на суперфинале "Голосу країни".