Все началось с подметания пола: девушка рассказала, как сбросила 45 кг

Кайли не только прошла сложный путь потери веса и дальнейшего контроля над собой, но и учит других, как улучшить качество жизни.

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28-летняя Кайли Роббинс из Огайо сбросила 45 килограммов. Катализатором для похудения стали такие рутинные вещи как подметание пола и одевание, пишет Daily Mail.

По словам Кайли, в худшие времена она весила 124 килограмма, а в школе страдала от того, что ее высмеивали за такой большой вес. Она панически боялась уроков физкультуры и пробежек, ненавидела свое тело и заедала стресс нездоровой пищей.

"Я была привередлива в еде, и теперь, оглядываясь назад, становится ясно, что я потребляла много нездоровой пищи. Издевательства из-за моего веса и постоянное чувство голода были двумя константами в моей жизни", — поделилась она, добавив, что съедала до 5000 калорий в день и носила одежду размера XXL.

"Я ненавидела смотреть на себя в зеркало, но не мое отражение на самом деле спровоцировало мою потерю веса. Я достигла критической точки, когда простые задачи, такие как подметание пола, поход к машине или утреннее одевание, стали болезненными. Я знала, что мне нужно похудеть, иначе мое здоровье будет продолжать ухудшаться, но я понятия не имела, с чего начать", – вспоминает девушка.

Тогда она задумалась о покупке абонемента в спортзал, но разразившаяся пандемия коронавируса помешала планам. Однако Роббинс нашла выход, превратив собственный гараж в тренажерный зал.

"Я купила скакалку, коврик, эспандеры, мяч для упражнений и несколько гантелей и взяла на себя обязательство посещать тренажерный зал четыре раза в неделю. Я тщательно изучала свои ежедневные привычки в еде и записывала пищевые триггеры", – продолжает Кайли. Она отмечает, что экспериментировала со своей диетой, пытаясь "контролировать порции" в течение недели, одновременно позволяя себе немного побаловать себя на выходных.

Но настоящий поворотный момент наступил в марте 2021 года, когда она наткнулась на революционную концепцию отслеживания макросов.

"Ища и изучая другие фитнес-аккаунты в социальных сетях и с помощью других тренеров, я узнала больше о макросах методом проб и ошибок", — поделилась американка. Отслеживание макросов заключается в мониторинге и контроле ежедневного потребления трех основных питательных веществ: углеводов, белков и жиров. Это помогло Кайли адаптировать диету в соответствии со своими конкретными целями, которыми на тот момент были похудение и наращивание мышечной массы.

"Я рассчитала свое идеальное соотношение макросов, тщательно измерила порции еды и заручилась помощью приложения для отслеживания еды, чтобы упростить процесс. Последовательность и соблюдение макроэкономических целей стали моей мантрой", — продолжила она.

Чтобы сохранить мотивацию, Кайли начала делиться своим опытом в социальных сетях, предлагая своим подписчикам информацию о взлетах и падениях на ее пути к снижению веса. И хотя мотивация отслеживать макросы время от времени колебалась, ее занятия в тренажерном зале оставались на должном уровне.

"Тяга к еде оставалась проблемой на протяжении всего моего похудения. Однако я стала лучше относиться к еде, задавая себе один вопрос всякий раз, когда у меня возникает искушение. Вопрос в том, "Что я буду чувствовать после того, как съем это?", — сказала она.

"Я узнала, что чувствую себя намного лучше, когда выбираю продукты, которые питают мое тело".

Хотя Кайли мотивирует потеря килограммов на весах, она предпочитает измерять свой успех другими способами.

"Комфортно сидеть в кресле самолета, покупать одежду, ходить или лазить по стульям, не переводя дыхания, и больше не стесняясь размеров своего тела, — все это победы, выходящие за рамки просто цифр на шкале", — утверждает девушка.

Своим опытом она активно делится в соцсетях. Кайли стала сертифицированным личным тренером и теперь помогает другим.

"Не сдавайтесь, если не увидите немедленных результатов. Последовательность является ключевым моментом. Речь идет о внесении долгосрочных изменений в образ жизни", – подчеркнула она.

Ранее Фокус писал, что девушка изменила свой образ жизни ради заветной цели.