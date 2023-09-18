Сбросила 30 кг и стала счастливее: девушка изменила свой образ жизни ради заветной цели (фото)
Девушка стала больше есть во время беременности, но после родов она взяла себя в руки и похудела на 4 размера.
Эмма Фрэнсис Гуд была вне себя от радости, когда забеременела своим первым сыном. Но следующие девять месяцев она провела в состоянии постоянного изнеможения. Об этом сообщает издание The Sun.
Когда девушка забеременела, она почувствовала, что ее аппетит постоянно растет. В результате она набрала вес и вскоре ей стало трудно даже ходить по кварталу или вставать с кровати без посторонней помощи.
Несмотря на восторг, который она испытала после рождения маленького Харви, 26-летняя девушка знала, что чего-то в ее жизни не хватает — прежней стройности.
Итак, в отчаянной попытке вернуть себе часть "старой худой Эммы" она часто бегала и поднимала тяжести в тренажерном зале.
И это сработало. Девушка похудела на 4 размера и 30 кг и стала счастливее.
Она рассказала: "Всю свою жизнь я всегда была очень активным человеком, но когда я забеременела, я почувствовала тяжесть и усталость. У меня всегда была сильная тяга к еде, и я совершенно не ограничивала себя, я хотела насладиться этим особенным временем в своей жизни.
После родов девушка также пересмотрела свою диету, отдав предпочтение продуктам с низким содержанием жиров, высоким содержанием белка и большим количеством углеводов и следя за тем, чтобы поддерживать дефицит калорий.
Ранее Фокус сообщал, что британка рассказала как сбросила вес, заменив несколько продуктов. По словам девушки, сбросить вес помогли упорные тренировки, а также избирательный подход к питанию.
Также стало известно, что мама двоих детей похудела на 46 кг за год без препаратов. Женщина, которая весила 118 кг, сумела потерять лишние килограммы и улучшила свое самочувствие.