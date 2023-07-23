Похудела на 50 кг: женщина рассказал как сбросила вес, заменив несколько продуктов (фото)

По словам девушки из Великобритании, сбросить вес помогли упорные тренировки, а также избирательный подход к питанию.

Related video

Девушка из Великобритании рассказала, как сумела за короткое время избавится от лишнего веса путем замен в питании и несложных тренировок. Об этом пишет таблоид The Mirror.

Когда Оливия Мэлоун начала свое университетское образование, она позволила себе несколько вредных пищевых привычек. Время обучения в бакалавриате и аспирантуре сопровождалось частыми перекусами на обед и едой на вынос вечерами, когда она отправлялась на веселые встречи с друзьями.

Однако, все изменилось, когда подруга купила Оливии весы, и она обнаружила, что ее вес составляет 17 стоунов 7 фунтов (примерно 111 кг). Решив внести изменения в свою жизнь ради здоровья, она отказалась от экспериментов с модными диетами и начала применять избирательный подход в области питания. Вдохновившись фитнес-тренировками, которые она видела в Instagram, она внесла простые, но разумные корректировки в свой рацион и активно занялась физической активностью.

Оливия постепенно стала менять вредные продукты на менее калорийные варианты и готовить сама дома. Она открыла для себя "подделки" — здоровые версии любимых блюд, которые раньше ела с удовольствием. Эти простые изменения помогли ей сбросить вес и улучшить свою физическую форму.

Фото: The Mirror Фото: The Mirror

"Я совсем не скучаю по покупным блюдам, потому что знаю, что могу приготовить их так же вкусно", — рассказала Оливия.

Кроме того, Оливия начала следить за количеством потребляемых калорий и питательных веществ, чтобы точно знать, сколько она должна употреблять каждый день. Ее настойчивость принесла результаты — она сбросила вес и стала более энергичной.

Изменения затронули не только питание, но и уровень активности. Оливия начала заниматься регулярными фитнес-тренировками, а также приступила к беговым занятиям по программе Couch to 5K. Поначалу бег ей давался тяжело, но благодаря настойчивости и упорству, она смогла значительно повысить свою выносливость.

Фото: The Mirror

Сегодня Оливия продолжает активный образ жизни, регулярно посещает тренажерный зал и предпочитает здоровую и свежую домашнюю еду. Ее преобразование вызывает восхищение и гордость у родных и друзей, и она с радостью делится своим опытом и вдохновляет других на путь к здоровому образу жизни.

Ранее СМИ писали о женщине, которая рассказала, что ее муж начал смеяться над ней, когда узнал, что от нее ушел любовник. Она планировала построить новые отношение с любовником, но он бросил ее и теперь ее муж уверен, что ей некуда бежать.

Также сообщалось, что американка рассказала об ужасном поведении мужа во время рождения их первенца. Мужчина предлагал ей собачью еду и отправлял обнаженные снимки супруги всей семье.