Схудла на 50 кг: жінка розповіла як скинула вагу, замінивши кілька продуктів (фото)

За словами дівчини з Великої Британії, скинути вагу допомогли наполегливі тренування, а також вибірковий підхід до харчування.

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Дівчина з Великої Британії розповіла, як зуміла за короткий час позбутися зайвої ваги шляхом замін у харчуванні та нескладних тренувань. Про це пише таблоїд The Mirror.

Коли Олівія Мелоун почала свою університетську освіту, вона дозволила собі кілька шкідливих харчових звичок. Час навчання в бакалавраті й аспірантурі супроводжувався частими перекусами на обід і їжею на винос вечорами, коли вона вирушала на веселі зустрічі з друзями.

Однак усе змінилося, коли подруга купила Олівії ваги, і вона виявила, що її вага становить 17 стоунів 7 фунтів (приблизно 111 кг). Вирішивши внести зміни у своє життя заради здоров'я, вона відмовилася від експериментів із модними дієтами та почала застосовувати вибірковий підхід у сфері харчування. Надихнувшись фітнес-тренуваннями, які вона бачила в Instagram, вона внесла прості, але розумні корективи у свій раціон і активно зайнялася фізичною активністю.

Олівія поступово стала міняти шкідливі продукти на менш калорійні варіанти й готувати сама вдома. Вона відкрила для себе "підробки" — здорові версії улюблених страв, які раніше їла із задоволенням. Ці прості зміни допомогли їй скинути вагу та поліпшити свою фізичну форму.

Фото: brit Фото: brit

"Я зовсім не сумую за покупними стравами, бо знаю, що можу приготувати їх так само смачно", — розповіла Олівія.

Крім того, Олівія почала стежити за кількістю споживаних калорій і поживних речовин, щоб точно знати, скільки вона має вживати щодня. Її наполегливість принесла результати — вона скинула вагу та стала енергійнішою.

Зміни торкнулися не тільки харчування, а й рівня активності. Олівія почала займатися регулярними фітнес-тренуваннями, а також приступила до бігових занять за програмою Couch to 5K. Спочатку біг їй давався важко, але завдяки наполегливості й завзятості вона змогла значно підвищити свою витривалість.

Фото: brit

Сьогодні Олівія продовжує активний спосіб життя, регулярно відвідує тренажерний зал і віддає перевагу здоровій і свіжій домашній їжі. Її перетворення викликає захоплення та гордість у рідних і друзів, і вона з радістю ділиться своїм досвідом і надихає інших на шлях до здорового способу життя.

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