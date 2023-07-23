"Було нестерпно": чоловік почав глузувати з дружини, яку кинув коханець

Жінка розповіла історію про нещасливий шлюб, який ніяк не може закінчитися. Вона планувала побудувати нові стосунки з коханцем, але він кинув її й тепер її чоловік упевнений, що їй нікуди тікати.

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51-річна жінка з Великої Британії, яка вирішила не називати свого імені, звернулася по пораду до "Шановної Дейдри". Вона розповіла, що її чоловік почав сміятися над нею, коли дізнався, що від неї пішов коханець. Про це пише The Sun.

Чоловік заявив британці, що вона втратила останню можливість, щоб втекти й застрягла тепер із ним назавжди. Тепер жінка хвилюється, що він має рацію. Саме тому вона вирішила звернутися по пораду до популярної колонки газети The Sun, де досвідчені фахівці допомагають читачам з їхніми проблемами. Назва "Шановна Дейдре" є відсиланням до культової британської денної телепрограми This Morning, коли дзвінки глядачів виводили у прямому ефірі шоу і вони просили допомоги в Дейдре Сандерс, яка вийшла на пенсію 2020 року.

"Найстрашніше, що я боюся, що він має рацію. Ми разом майже 25 років, але чоловік завжди ставив на перше місце своїх друзів і випивку. Мені 51 рік, а йому 54. Нашим дочкам 23 і 22 роки, і вони вже виїхали з дому. Я вже збилася з рахунку, коли мій чоловік ішов на два-три дні, залишаючи мене вдома з двома доньками — на мій день народження, на їхні дні народження, на день, коли в мене виявили рак грудей. Тому після 50 років я почала самостійно подорожувати, вивчати іспанську мову і вступила в дуже товариський клуб бадмінтону. Мій чоловік, здавалося, навіть не помітив, що я більше не сиджу вдома", — почала свою розповідь британка.

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Під час своєї останньої поїздки за кордон, до Південної Америки, жінка зустріла, за її словами, дивовижну людину, яка, як і вона, була нещасливою у шлюбі.

"Ми познайомилися в невеликому готелі в Чилі й в підсумку разом досліджували країну протягом десяти ідилічних днів. Ми проводили кожну ніч разом. Мені здається, що я ніколи не була такою щасливою. Коли ми повернулися до Великої Британії, ми зустрілися ще двічі, і я дійсно думала, що у нас буде спільне майбутнє. Але три місяці тому замість того, щоб домовитися про наступне побачення, він надіслав повідомлення, що його дружина дізналася про наш роман і він мене кинув. Це було нестерпно", — каже вона.

Чоловік жінки, без дозволу прочитав повідомлення на її телефоні та розсміявся.

"О-о-о-о. Навіть коханець більше не хоче тебе", — сказав він.

Відповідь "Шановній Дейдрі"

Фахівці газети The Sun зазначили, що це незвичайний випадок, і що стандартні поради працювати над стосунками тут не допоможуть.

Ілюстративне фото Фото: The Sun

"Зазвичай я рекомендую парам працювати над проблемами у стосунках, якщо тільки не йдеться про жорстоке поводження, але Ваш партнер, схоже, не здатний працювати над Вашими стосунками. Я б ніколи не стала виправдовувати інтрижку, але очевидно, що Ваш випадок показав, які можливості існують. Проте завжди краще розлучатися зі стосунками, тому що вони вам не підходять, а не тому, що у вас є кращий варіант", — відповіли жінці.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка з дочкою влаштували переполох на весіллі колишнього чоловіка. Чоловік, на ім'я Чжан Юнцюань не хотів давати гроші на утримання своєї дочки від попереднього шлюбу, чим викликав гнів у соціальних мережах.

Також стало відомо, що подружжя по черзі здало одне одного в психлікарню через сварки. У 2021 році стосунки між Цюй Янь і Юань Цян почали стрімко погіршуватися, оскільки вони стали часто сваритися. Під час цих конфліктів жінка часто говорила чоловікові, що він емоційно нестійкий і потребує допомоги фахівців.