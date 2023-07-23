"Было невыносимо": муж начал смеятся над женой, которую бросил любовник

Женщина рассказала историю о несчастливом браке, который никак не может закончиться. Она планировала построить новые отношение с любовником, но он бросил ее и теперь ее муж уверен, что ей некуда бежать.

Related video

51-летняя женщина из Великобритании, которая решила не называть своего имени, обратилась за советом к "Уважаемой Дейдре". Она рассказала, что ее муж начал смеяться над ней, когда узнал, что от нее ушел любовник. Об этом пишет The Sun.

Мужчина заявил британке, что она потеряла последнюю возможность, чтобы сбежать и застряла теперь с ним навсегда. Теперь женщина волнуется, что он прав. Именно поэтому она решила обратиться за советом в популярную колонку газеты The Sun, где опытные специалисты помогают читателям с их проблемами. Название "Уважаемая Дейдре" является отсылкой к культовой британской дневной телепрограмме This Morning, когда звонки зрителей выводили в прямом эфире шоу и они просили помощи у Дейдре Сандерс, которая вышла на пенсию в 2020 году.

"Самое страшное, что я боюсь, что он прав. Мы вместе почти 25 лет, но муж всегда ставил на первое место своих друзей и выпивку. Мне 51 год, а ему 54. Нашим дочерям 23 и 22 года, и они уже уехали из дома. Я уже сбилась со счета, когда мой муж уходил на два-три дня, оставляя меня дома с двумя дочерьми — в мой день рождения, в их дни рождения, в день, когда у меня обнаружили рак груди. Поэтому после 50 лет я начала самостоятельно путешествовать, изучать испанский язык и вступила в очень общительный клуб бадминтона. Мой муж, казалось, даже не заметил, что я больше не сижу дома", — начала свой рассказ британка.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Во время своей последней поездки за границу, в Южную Америку, женщина встретила по ее словам, удивительного человека, который, как и она, был несчастлив в браке.

"Мы познакомились в небольшом отеле в Чили и в итоге вместе исследовали страну в течение десяти идиллических дней. Мы проводили каждую ночь вместе. Мне кажется, что я никогда не была так счастлива. Когда мы вернулись в Великобританию, мы встретились еще дважды, и я действительно думала, что у нас будет совместное будущее. Но три месяца назад вместо того, чтобы договориться о следующем свидании, он прислал сообщение, что его жена узнала о нашем романе и он меня бросил. Это было невыносимо", — говорит она.

Муж женщины, без разрешения прочитал сообщение на ее телефоне и рассмеялся.

"О-о-о. Даже любовник больше не хочет тебя", — сказал он.

Ответ "Уважаемой Дейдре"

Специалисты газеты The Sun отметили, что это необычный случай, и что стандартные советы работать над отношениями тут не помогут.

Иллюстративное фото Фото: The Sun

"Обычно я рекомендую парам работать над проблемами в отношениях, если только речь не идет о жестоком обращении, но Ваш партнер, похоже, не способен работать над Вашими отношениями. Я бы никогда не стала оправдывать интрижку, но очевидно, что Ваш случай показал, какие возможности существуют. Тем не менее всегда лучше расставаться с отношениями, потому что они вам не подходят, а не потому, что у вас есть лучший вариант", — ответили женщине.

Ранее Фокус сообщал, что женщина с дочерью устроили переполох на свадьбе бывшего мужа. Мужчина по имени Чжан Юнцюань не хотел давать деньги на содержание своей дочери от предыдущего брака, чем вызвал гнев в социальных сетях.

Также стало известно, что супруги по очереди сдали друг друга в психбольницу из-за ссор. В 2021 году отношения между Цюй Янь и Юань Цян начали стремительно ухудшаться, поскольку они стали часто ссориться. Во время этих конфликтов женщина часто говорила мужу, что он эмоционально неустойчив и нуждается в помощи специалистов.