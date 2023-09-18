Скинула 30 кг і стала щасливішою: дівчина змінила свій спосіб життя заради заповітної мети (фото)

Дівчина стала більше їсти під час вагітності, але після пологів вона взяла себе в руки і схудла на 4 розміри.

Related video

Емма Френсіс Гуд була у нестямі від радості, коли завагітніла своїм першим сином. Але наступні дев'ять місяців вона провела в стані постійної знемоги. Про це повідомляє видання The Sun.

Коли дівчина завагітніла, вона відчула, що її апетит постійно зростає. У результаті вона набрала вагу і незабаром їй стало важко навіть ходити по кварталу або вставати з ліжка без сторонньої допомоги.

Незважаючи на захват, який вона відчула після народження маленького Гарві, 26-річна дівчина знала, що чогось у її житті не вистачає — колишньої стрункості.

Отже, у відчайдушній спробі повернути собі частину "старої худорлявої Емми" вона часто бігала і піднімала тяжкості в тренажерному залі.

І це спрацювало. Дівчина схудла на 4 розміри та 30 кг і стала щасливішою.

Вона розповіла: "Усе своє життя я завжди була дуже активною людиною, але коли я завагітніла, я відчула важкість і втому. У мене завжди була сильна тяга до їжі, і я абсолютно не обмежувала себе, я хотіла насолодитися цим особливим часом у своєму житті.

Після пологів дівчина також переглянула свою дієту, віддавши перевагу продуктам з низьким вмістом жирів, високим вмістом білка і великою кількістю вуглеводів і стежачи за тим, щоб підтримувати дефіцит калорій.

Дівчина змінила свій спосіб життя заради заповітної мети

Раніше Фокус повідомляв, що британка розповіла як скинула вагу, замінивши кілька продуктів. За словами дівчини, скинути вагу допомогли наполегливі тренування, а також вибірковий підхід до харчування.

Також стало відомо, що мама двох дітей схудла на 46 кг за рік без препаратів. Жінка, яка важила 118 кг, зуміла втратити зайві кілограми та покращила своє самопочуття.