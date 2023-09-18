Дали 6 років: в РФ судили жінку, яка ухилялася від мобілізації через вагітність

Суд визнав, що вагітність не є підставою для ухилення від служби в період війни. Військовий прокурор зазначив, що жінка не звільнилася з лав ЗС РФ та продовжувала користуватися пільгами.

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В РФ стало відомо про першу кримінальну справу про ухилення від мобілізації проти жінки. Вона не з'явилася в частину через вагітність, але їй все одно призначили шість років в'язниці. Про це пише "Комерсант".

Жінка-військовослужбовиця не з'явилася до військової частини після оголошення мобілізації у РФ. При цьому ще до порушення справи вона отримала у медичній роті рекомендацію про тимчасове звільнення від служби у зв'язку з вагітністю та наявністю дитини 2018 року народження.

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Проте військовий прокурор не прийняв ці аргументи, попросивши винести єфрейтору обвинувальний вирок. Він заявив, що підсудна не звільнилася з військової служби у зв'язку з вагітністю, а продовжувала отримувати належне забезпечення та користуватися пільгами.

Військовий суд визнав жінку винною у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 та ч. 3.1 ст. 337 КК РФ (неявка на службу без поважних причин у період мобілізації, умовах збройного конфлікту чи ведення бойових дій). Жінці за звинуваченнями загрожувало від семи до десяти років.

Суд призначив військовій шість років колонії загального режиму. Але оскільки підсудна має неповнолітню дитину, виконання нею покарання було відкладено до 2032 року.

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