Проігнорував повістку, бо пас корів: на Волині судили чоловіка-ухилянта

Чоловік під час судового засідання визнав свою вину та щиро розкаявся. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі, проте потім змінив його.

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У Волинській області після отримання повістки чоловік не прийшов до пункту збору призовників через те, що цього дня пас корів. Про це йшлося у вироку Ратнівського районного суду.

Зазначили, що 15 червня чоловіку вручили повістку про призов на військову службу. 19 червня він повинен був з'явитися у пункті збору, проте так і не прийшов. У результаті чого він порушив вимоги Закону України "Про загальну мобілізацію", Закону України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 02.05.2023 року, ч. 9 ст. 1 ст. 39 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу".

Чоловік повністю визнав свою вину та заявив, що не з'явився до пункту збору через те, що пас корів.

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Суд визнав винним чоловіка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, умисного ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Проте через пом'якшувальні обставини, зокрема щире каяття, тюремне ув'язнення йому замінили на іспитовий строк в один рік. Крім цього, він повинен з'явитися для реєстрації в орган пробації, повідомляти в разі зміни місця проживання, роботи чи навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Додали, що обвинувачений може оскаржити рішення суду протягом 30 днів.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець заявив, що військовозобов'язаного, який не з'явився до військкомату, можуть покарати штрафом або тюремним ув'язненням на термін від трьох років.

Адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко розповіла про відповідальність за відмову брати повістку. Зокрема, покарання залежатиме від конкретних обставин та типу повістку (бойова або повістка на мобілізацію).