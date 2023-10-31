Хэллоуин 2023: история и традиции праздника

Хэллоуин в Украине отмечают немало людей, особенно молодых, хотя и противников у него хватает.

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В ночь с 31 октября на 1 октября, в канун Дня всех святых, отмечается Хэллоуин. Традиционно он празднуется в Западной Европе и Америке, однако в последние годы стал довольно популярным и в нашей стране. А значит, многим интересны традиции, которые его сопровождают. Фокус собрал самые любопытные факты об этом празднике.

История Хэллоуина

Как пишет таролог Алена, свое начало Хэллоуин берет из традиций древних кельтов Ирландии и Шотландии, а его история началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. У кельтов был праздник Самайн, который отмечался в конце октября и знаменовал окончание сбора урожая, начало зимы, празднование Нового года и подготовку к трудным временам. Название праздника произошло от староирландского слова Samhain, которое означало "конец лета" и впоследствии превратилось в ирландское название ноября.

В этот день друиды кельтские жрецы, зажигали священный огонь, таким образом, побеждали тьму и заручались поддержкой рода. Они прыгали через праздничные костры, что символизировало очищение огнем. Также было принято одеваться в шкуры и маски животных, страшные костюмы, раскрашивать лица, чтобы отогнать злых духов. Костюмы несли ритуальный трансформационный характер. С помощью масок, страшных костюмов люди прогоняли злых духов и плохих людей из своего окружения. Люди верили в то, что во время Самайна на землю возвращаются злые духи и бродят в поисках заблудшей души. Считалось, что за ночь они успокоятся и вернутся к утру в свой мир.

И Самайн, и Хэллоуин – время магии Фото: Getty

В чем разница между Хэллоуином и Самайном

Несмотря на очевидное сходстьво, между Самайном и Хэллоуином все же есть разница: первый больше связан с языческими обычаями празднования урожая, а второй это больше христианский праздник, в котором фигурируют святые и души предков.

Христианская церковь в VIII веке объединила языческий День поминания всех усопших (31 октября) с Днем Всех Святых (1 ноября). Название праздника Хэллоуин происходит от староанглийской версии "All hallow ees" "месса всех святых". За много веков эта фраза изменилась, превратившись сначала в All Hallow's Eve канун Дня Всех Святых, а затем в сокращенную форму Halloween Хэллоуин.

Традиции

Празднование Хэллоуина ассоциируется с тыквой и появлением на улицах ряженых. Фонарь Джека, сделанный из тыквы, имеет свою легенду. Ирландский фермер Джек отдал душу дьяволу, поэтому его не пустили в рай. Однако в ад его тоже не приняли, поскольку он обманул самого дьявола. Джеку пришлось скитаться по свету с проклятой душой до дня Страшного суда, а путь ему освещал фонарь, вырезанный из репы. В современной американской версии фонарь Джека делают из тыквы.

В Хэллоуин принято зажигать как можно больше свечей: желтых, оранжевых, коричневых, черных, красных. Считается, что если в доме в этот вечер горит огонь, то злые духи обходят его стороной, а духи рода, наоборот, находят своих родных и понимают, что их здесь помнят.

В этот вечер необходимо собираться всей семьей за праздничным столом. В меню тыква и любые другие овощи, пироги, хлеб, каши, орехи, мясо, вино.

Дети ходят по соседям и выпрашивают сладости со словами "Сладости или смерть".

Вечером дети ходят по домам и выпрашивают сладости Фото: Getty

Что нужно делать в ночь на 1 ноября, чтобы следующие три месяца были удачными

31 октября и 1 ноября нужно быть на позитиве, в хорошем настроении.

Избегать ссор, конфликтов, негатива.

Проанализировать прожитый гол, сверить планы и определиться с ними до конца года.

Поблагодарить всех, кто помогал на протяжении года.

Помянуть умерших близких, чтобы почувствовать силу рода.

Жечь как можно больше свечей для того, чтобы зарядиться энергией и очистить пространство от негатива.

Ранее Фокус писал, какие блюда можно приготовить на Хэллоуин.