Будущая королева Испании присягнула на верность Конституции (фото, видео)

Принцессе Леонор исполнилось 18 лет. Она – первая в очереди на престол после своего отца, короля Филиппа VI.

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Дочь короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции, принцесса Леонор, отметила 18-летие, в честь чего принесла присягу на верность конституции. Так же в свое время сделал ее отец, достигнув совершеннолетия, сообщает королевский двор.

В сопровождении своих родителей, а также 16-летней сестры принцессы Софии на Конгрессе депутатов в Мадриде, принцесса Леонор, одетая в белый брючный костюм, поклялась в верности своей стране перед Генеральными кортесами (испанским парламентом).

"Клянусь добросовестно выполнять свои обязанности, соблюдать и обеспечивать соблюдение Конституции и законов, уважать права граждан и автономных сообществ, а также верность королю", — заявила Леонор во время торжественной церемонии.

Присягу у принцессы Астурийской принимала президент Генеральных кортесов Франсина Арменгол.

"Генеральные кортесы только что получили присягу, которую Ваше Высочество приняло в соответствии с Конституцией как наследник Короны. Дамы и господа. Да здравствует Конституция! Да здравствует король! Да здравствует Испания!", – заявила Арменгол.

Принцесса Астурийская продолжила важную традицию, достигнув совершеннолетия и пойдя по стопам своего отца. По мнению суда, статья 61.2 Конституции Испании гласит, что наследный принц по достижении совершеннолетия и регент или регенты при вступлении в свои обязанности приносят ту же присягу, что и присягу на верность королю.

Церемония закончилась тем, что музыкальное подразделение Королевской гвардии исполнило национальный гимн, а на эспланаде собора Альмудена, где Филипп и Летиция поженились в 2004 году, прозвучал салют из 19 орудий.

После присяги королевская семья переместилась в пресс-стойку, где президенты Конгресса и Сената вручили принцессе Леонор медали, а также она расписалась во втором издании Книги почета Конгресса депутатов.

Во дворце король вручил Леонор орден Карлоса III.

Эта историческая награда является высшим рыцарским орденом в Испании, присуждаемым в знак признания образцового служения нации.

По решению суда, ожерелье Карла III предназначено исключительно для членов испанской королевской семьи, глав государств и правительств, а также граждан, имеющих звание Большого креста не менее трех лет. Только 25 ныне живущих граждан Испании (за исключением королевской семьи) могут получить ожерелье одновременно.

После вручения награды королевская семья устроила торжественный обед, где присутствовали более 100 гостей.

Принцесса Леонор станет первой королевой-правительницей Испании со времен королевы Изабеллы II (правившей с 1833 по 1868 год) после ухода с трона ее отца. Она также примет на себя обязанность служить в качестве верховного главнокомандующего испанскими вооруженными силами. Летом 2023 года принцесса начала традиционную военную подготовку в Генеральной военной академии Сарагосы.

Ранее Фокус писал, что король Испании назначил Леонор своей преемницей, когда ей было 12 лет.