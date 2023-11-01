Майбутня королева Іспанії присягнула на вірність Конституції (фото, відео)

Принцесі Леонор виповнилося 18 років. Вона — перша в черзі на престол після свого батька, короля Філіпа VI.

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Дочка короля Іспанії Філіпа VI і королеви Летиції, принцеса Леонор, відзначила 18-річчя, на честь чого склала присягу на вірність конституції. Так само свого часу зробив її батько, досягнувши повноліття, повідомляє королівський двір.

У супроводі своїх батьків, а також 16-річної сестри принцеси Софії на Конгресі депутатів у Мадриді, принцеса Леонор, одягнена в білий штанний костюм, заприсягнулася у вірності своїй країні перед Генеральними кортесами (іспанським парламентом).

"Присягаю сумлінно виконувати свої обов'язки, дотримуватися і забезпечувати дотримання Конституції та законів, поважати права громадян і автономних спільнот, а також вірність королю", — заявила Леонор під час урочистої церемонії.

Присягу у принцеси Астурійської приймала президентка Генеральних кортесів Франсіна Арменгол.

"Генеральні кортеси щойно отримали присягу, яку Ваша Високість прийняла відповідно до Конституції як спадкоємець Корони. Пані та панове. Хай живе Конституція! Хай живе король! Хай живе Іспанія!", — заявила Арменгол.

Принцеса Астурійська продовжила важливу традицію, досягнувши повноліття і пішовши стопами свого батька. На думку суду, стаття 61.2 Конституції Іспанії свідчить, що спадкоємний принц після досягнення повноліття і регент або регенти, вступаючи у свої обов'язки, складають ту саму присягу, що і присягу на вірність королю.

Церемонія закінчилася тим, що музичний підрозділ Королівської гвардії виконав національний гімн, а на еспланаді собору Альмудена, де Філіп і Летиція одружилися 2004 року, пролунав салют із 19 гармат.

Після присяги королівська сім'я перемістилася до прес-стійки, де президенти Конгресу і Сенату вручили принцесі Леонор медалі, а також вона розписалася у другому виданні Книги пошани Конгресу депутатів.

У палаці король вручив Леонор орден Карлоса III.

Ця історична нагорода є вищим лицарським орденом в Іспанії, що присуджується на знак визнання зразкового служіння нації.

За рішенням суду, намисто Карла III призначене виключно для членів іспанської королівської сім'ї, голів держав і урядів, а також громадян, які мають звання Великого хреста не менше трьох років. Тільки 25 нині живих громадян Іспанії (за винятком королівської сім'ї) можуть отримати намисто одночасно.

Після вручення нагороди королівська сім'я влаштувала урочистий обід, де були присутні понад 100 гостей.

Принцеса Леонор стане першою королевою-правителькою Іспанії з часів королеви Ізабелли II (яка правила з 1833 по 1868 рік) після відходу з трону її батька. Вона також візьме на себе обов'язок служити як верховний головнокомандувач іспанських збройних сил. Влітку 2023 року принцеса почала традиційну військову підготовку в Генеральній військовій академії Сарагоси.

Раніше Фокус писав, що король Іспанії призначив Леонор своєю наступницею, коли їй було 12 років.