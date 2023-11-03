Эшли Олсен впервые вышла в свет вместе с сестрой после тайных родов

Эшли и Мэри-Кейт Олсен невероятно скрытны и практически не появляются на публике.

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37-летние Эшли и Мэри-Кейт Олсен были замечены на прогулке в Нью-Йорке. Это первый раз, когда Эшли увидели на публике после тайных родов. Бывшая актриса родила сына Отто от своего супруга, художника Луи Эйснера еще в 2022 году. Об этом пишет Daily Mail.

Близнецы Эшли и Мэри-Кейт стали звездами в детстве, когда дебютировали в девятимесячном возрасте в сериале "Полный дом".

Эшли и Мэри-Кейт Олсен

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Для их продвижения была создана целая компания Dualstar Entertainment Group, которая занималась производством фильмов с обаятельными близняшками.

После девушки вошли в совет директоров компании и 2002 года они стабильно присутствовали в списке "100 знаменитостей" Forbes, а в 2007 году оказались на 11-м месте среди самых богатых женщин в индустрии развлечений со своей оценочной стоимостью 100 миллионов долларов.

Их общая карьера завершилась в 2004 году, последний фильм с Мэри-Кейт вышел в 2011 году – это была картина "История девушки". Эшли больше в кино не снималась.

Сестры прославились своей невероятной скрытностью. Они не дают интервью, практически не появляются на публике и не участвуют в модных фотосессиях.

Даже об их романах пресса узнавала постфактум.

Так, Эшли в свое время встречалась с Джаредом Лето, велогонщиком Лэнсом Армстронгом и звездой "Мальчишника в Вегасе" Джастином Барта.

28 декабря 2022 Эшли тайно вышла замуж за художника Луи Эйснера, с которым она состояла в отношениях с 2017 года. В 2022 году у пары родился сын Отто.

Эшли Олсен и Луи Эйснер Фото: Getty

Пара связала себя узами брака во время секретной церемонии, состоявшейся в частной резиденции в Бель-Эйр.

Источники сообщили, что церемония была небольшой: пара пригласила всего 50 гостей. Эшли и Луи тщательно скрывают свои отношения и редко фотографируются вместе — их дебют на красной дорожке состоялся в сентябре 2021 года после четырех лет совместной жизни.

Мэри-Кейт была близкой подругой покойного актера Хита Леджера. Была помолвлена со Ставросом Ниархосом III, внуком греческого магната, с которым рассталась после того, как он изменил ей с Пэрис Хилтон.

В 2015 году Мэри-Кейт неожиданно вышла замуж за Оливье Саркози, брата бывшего президента Франции. Но пара развелась через пять лет.

Инсайдеры рассказывали, что Оливье хотел видеть рядом "жену-домохозяйку", с чем Мэри-Кейт смириться не могла.