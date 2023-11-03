Королева Камилла покормила слоненка-сироту молоком из бутылки (фото)

В приюте, где побывали король и королева, спасают детенышей слонов и носорогов, потерявших родителей, а когда они становятся взрослее, их выпускают обратно в дикую природу.

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76-летняя королева Камилла, которая вместе со своим 74-летним мужем, королем Чарльзом III, находится с официальным визитом в Кении, примерила на себя новую роль. Во время посещения приюта для слонов Sheldrick Wildlife Trust в Найроби она покормила молочной смесью годовалого слоненка по кличке Мзинга, пишет Hello.

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Приют Sheldrick Wildlife Trust спасает молодых слонят, оставшихся без матери, которых после реабилитации выпускают обратно в дикую природу. С 1977 года сотрудники приюта вырастили 316 слонов-сирот и 17 носорогов.

Ее Величество вместе с сотрудниками приюта Sheldrick Wildlife Trust Фото: Getty Images

Главный смотритель Эдвин Лусичи рассказал королеве, что их питомцы не забывают своих спасителей.

"Даже после того, как они вышли на волю, они все еще будут помнить вас. Они часто образуют стадо с другими слонами, которых мы выпустили в дикую природу. Когда они маленькие, они закрываются. Часто, чтобы помочь им уснуть, мы тесно прижимаемся к ним", – объяснил он.

В свою очередь король погладил детеныша носорога по кличке Раха (что на языке суахили означает "радость"), которого вылечили после спасительной операции на брюшной полости.

Корлевская чета и детенш носорога по кличке Раха Фото: Getty Images

После этого пару отвезли на место сжигания слоновой кости в парке, исторической достопримечательности, где в 1989 году было уничтожено 12 тонн бивней, чтобы продемонстрировать нулевую терпимость Кении к торговле слоновой костью.

Ранее Фокус писал, что на государственный ужин, организованный в честь приезда монаршей четы президентом Кении Уильямом Руто, королева Камилла надела нежно-голубой ансамбль из длинной туники и брюк-палаццо. Свой образ она дополнила бриллиантовыми украшениями.