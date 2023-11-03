Королева Камілла погодувала слоненя-сироту молоком із пляшки (фото)

У притулку, де побували король і королева, рятують дитинчат слонів і носорогів, які втратили батьків, а коли вони стають дорослішими, їх випускають назад у дику природу.

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76-річна королева Камілла, яка разом зі своїм 74-річним чоловіком, королем Чарльзом III, перебуває з офіційним візитом у Кенії, приміряла на себе нову роль. Під час відвідин притулку для слонів Sheldrick Wildlife Trust у Найробі вона погодувала молочною сумішшю однорічне слоненя на прізвисько Мзінга, пише Hello.

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Притулок Sheldrick Wildlife Trust рятує молодих слоненят, що залишилися без матері, яких після реабілітації випускають назад у дику природу. З 1977 року співробітники притулку виростили 316 слонів-сиріт і 17 носорогів.

Її Величність разом зі співробітниками притулку Sheldrick Wildlife Trust Фото: Getty Images

Головний доглядач Едвін Лусічі розповів королеві, що їхні вихованці не забувають своїх рятівників.

"Навіть після того, як вони вийшли на волю, вони все ще пам'ятатимуть вас. Вони часто утворюють стадо з іншими слонами, яких ми випустили в дику природу. Коли вони маленькі, вони закриваються. Часто, щоб допомогти їм заснути, ми тісно притискаємося до них", — пояснив він.

Натомість король погладив дитинча носорога на прізвисько Раха (що мовою суахілі означає "радість"), якого вилікували після рятівної операції на черевній порожнині.

Корлевське подружжя і дитинча носорога на прізвисько Раха Фото: Getty Images

Після цього пару відвезли на місце спалювання слонової кістки в парку, історичній пам'ятці, де 1989 року було знищено 12 тонн бивнів, щоб продемонструвати нульову терпимість Кенії до торгівлі слоновою кісткою.

Раніше Фокус писав, що на державну вечерю, організовану на честь приїзду монаршого подружжя президентом Кенії Вільямом Руто, королева Камілла вбралася в ніжно-блакитний ансамбль з довгою тунікою і штанами-палаццо. Свій образ вона доповнила діамантовими прикрасами.