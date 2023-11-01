Королева Камілла з'явилася на державному банкеті в ніжно-блакитному ансамблі та діамантах

Королева носить на урочистих заходах речі свого улюбленого модного дому Anna Valentine.

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Король Великої Британії Чарльз III і його дружина Камілла вирушили з офіційним візитом до Кенії, де з цієї нагоди для монаршого подружжя президент країни, яка його приймає, Вільям Руто і його дружина влаштували державний банкет, пише Hello.

На захід Її Величність одягла блакитну топ-туніку і штани в стилі палаццо від свого улюбленого бренду Anna Valentine. З прикрас вона вибрала діамантовий браслет зі слоном, кольє і діамантове кольє зі змією від Van Cleef & Arpels, яке колись належало її бабусі.

Король мав елегантний вигляд у темному костюмі, білій сорочці та сірій краватці.

Король і королева в супроводі президента Кенії Вільяма Руто Фото: Getty

Меню вечері складалося з восьми страв, включно з омарами Малінді, бісквітом з обсмаженими равіолі з морепродуктів, обсмаженим лососем з шампанським Beurre Blanc. На десерт подавали мініпорції кенійського і медового торта в британському стилі.

Виступаючи на прийомі, Чарльз III вшанував свою покійну матір Єлизавету II, заявивши, що вона відчувала "особливу прихильність" до країни, де стала королевою 1952 року, і розповів про рішення принца Вільяма освідчитися тепер "коханій невістці" Чарльза Кейт у Кенії 2010 року.

Раніше того ж дня Чарльза і Каміллу тепло привітали президент Кенії Вільям Руто і його дружина перша леді Рейчел Руто в Державному будинку в Найробі.

У перший день візиту королева Камілла була в білій креповій шовковій сукні від Anna Valentine і в діамантовій брошці королеви Єлизавети II у вигляді устриць.

Кенія святкує 60-річчя своєї незалежності від Великої Британії, і пізніше Чарльз провів двосторонню зустріч з кенійським президентом, а Камілла поговорила з першою леді. Потім вона відвідала бібліотеку Істлендс у Найробі, де зустрілася з дітьми. Камілла порадила юним читачам "досліджувати" світ, як вони це роблять у книжках.

Раніше Фокус писав, що Камілла повторила модний прийом Кейт Міддлтон.