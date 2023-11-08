Племянница Сары Фергюсон обручилась

Герцогиня Йоркская поздравила молодоженов.

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Недавно дочь старшей сестры Сары Фергюсон, Хайди Людеке, которая работает в галерее Тейт в Лондоне, обручилась с арт-консультантом Беном Коллинсоном.

В своем интервью с Daily Mail на этой неделе, Сара Фергюсон продемонстрировала радость и отозвалась позитивно о своих добрых отношениях с любящей племянницей и ее будущим супругом Беном.

Jane Ferguson Instagram

"Она моя золотая племянница, которую я очень люблю", — призналась Сара. "Я предана милым Бену и Хайди".

Не только Сара, но и мать Хайди, Джейн Фергюсон, опубликовала пост на своей странице Instagram, анонсируя помолвку своей дочери и приветствуя Бена в своей семье.

"Мой маленький зайчик помолвлен с большим зайчиком, по имени Бен!" написала Джейн. "Я очень счастлива за них обоих, добро пожаловать в сумасшедший дом развлечений, Бен, нам повезло, что ты у нас есть!"

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В интервью The Times, Джейн Фергюсон упоминула поддержку со стороны ее сестры Сары во время сложных эмоциональных моментов, в частности, во время ее беременности, сопровождавшихся осложнениями.

"Это такой одинокий мир, когда врач не может сказать тебе, почему такие вещи случаются", — признала Джейн. "На протяжении всего этого времени Сара была для меня опорой. Наличие собственных детей еще больше сблизило нас. Мы с Сарой разговариваем с нашими детьми гораздо больше, чем наши родители."

Напомним, что Сара Фергюсон поделилась новым снимком с королевскими корги Елизаветы II.